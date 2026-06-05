Παιδικές κατασκηνώσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στη ΔΥΠΑ

Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων του προγράμματος «παιδικές κατασκηνώσεις 2026», στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026.

Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2026, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από το Σάββατο 06.06.2026 από ώρα 11:00 έως τη Δευτέρα 08.06.2026 και ώρα 23.59 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed.

Παιδικές κατασκηνώσεις 2026: Πώς μπορεί να δει κανείς τα αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική, Εργασία και Ασφάλιση, Κατασκηνώσεις, Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Παιδικές κατασκηνώσεις 2026: Ο συνολικός αριθμός και η διάρκεια του προγράμματος

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις ανέρχεται σε 70.000 και ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε 35.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis