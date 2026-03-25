Ωράριο καταστημάτων για Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά στην Αθήνα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που θα ισχύσει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Το ωράριο καταστήματων θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Ωράριο καταστημάτων για Πάσχα 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε:

Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00

Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00

Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00

Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε: