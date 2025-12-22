ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης» - Λάσπη όσα λέγονται, απαντά

Στον αγροτοσυνδικαλιστή της Βόρειας Ελλάδας, Κώστα Ανεστίδη, φέρεται να ανήκει- σύμφωνα με πληροφορίες- ένα από τα ΑΦΜ που ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ελέγχομαι από πουθενά» τονίζει ο Κώστας Ανεστίδης

Σήμερα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, τόνισε πως «δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεμσευμένοι», μιλώντας στην εκπομπή Newsroom στο ΕΡΤnews, αναφορικά με τις καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

Υποστήριξε πως «λάσπη όσα λέγονται» και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από οποιαδήποτε αρχή και ότι δεν του έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο.

Όπως δήλωσε, αρχικά αναφέρθηκε λανθασμένα πως οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεν ήταν δεσμευμένοι, ωστόσο στη συνέχεια η πληροφορία αυτή διορθώθηκε. Τόνισε ότι αν οι λογαριασμοί του ήταν δεσμευμένοι, δεν θα μπορούσε να λάβει επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ στις 17/12, ούτε επιδοτήσεις.

Τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, είπε ο κ. Ανεστίδης, είναι ιδιόκτητα, ενώ μόνο ένα είναι νοικιασμένο. «Το 80% της καλλιέργειας αφορά ρύζι και το 20% καλαμπόκι, όλα δηλωμένα κανονικά. Η τελευταία επιδότηση που έλαβε ανέρχεται σε 3.911 ευρώ», είπε χαρακητριστικά.

Σε σχέση με το ποσό των 122.000 ευρώ, και το αν αφορά επιδοτήσεις προηγούμενων ετών, υποστήριξε πως από το 2006 μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις του. Ανέφερε επίσης ότι χθες το βράδυ, μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, έκανε ανάληψη 600 ευρώ και στη συνέχεια μετέφερε 6.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

Ο δικηγόρος του, κ. Τσικρικάς, δήλωσε ότι θα κινηθούν νομικά κατά ψευδούς και ανυπόγραφου δημοσιεύματος, ζητώντας ως πρώτο βήμα την ανάκλησή του. Όπως επισημάνθηκε, μετά τις δηλώσεις ότι οι λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι, ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα που ανέφερε δήθεν δέσμευση από την ΑΑΔΕ, κάτι που- όπως υποστήριξε- δεν ισχύει, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την άποψη ότι στοχοποιείται προσωπικά λόγω της σκληρής κριτικής που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και ότι μέσω του προσώπου του επιχειρείται να σπιλωθεί συνολικά ο αγροτικός κόσμος. «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις», κατέληξε.