ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες - Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών

Άρχισαν από σήμερα το μεσημέρι οι πρώτες πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, όπως είχε προαναγγείλει σχετικά και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στην ΕΡΤ για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεκαθάρισε πως ο πρώτος γύρος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

«Ξεκινάμε με την πληρωμή βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομίας του προηγούμενου προγράμματος 2022 – 2024. Στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024 συμπεριλαμβανομένων της αναδιανεμητικής του προγράμματος ΓΙΑΝΓΚ και του προγράμματος Οίνου και Μελισσοκομίας. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελειώσει» ανέφερε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ακολουθούν:

καταβολή 12 εκατομμυρίων για ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών

ενίσχυση για ζωοτροφές ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ (στις 20 Οκτωβρίου κλείνει το ΟΣΔΕ)

Το επόμενο δεκαήμερο:

Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους από ευλογιά και πανώλη.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται:

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά με ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ

Η επιστροφή από την ΑΑΔΕ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ των ζημιών που έγιναν το 2025 λόγω παγωνιάς

Μέσα στο Νοέμβριο θα λάβουν χρήματα και οι δικαιούχοι για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από τις καταστροφές του Ντάνιελ, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είπε ο κ. Κέλλας.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα δόθηκαν στους δικαιούχους καταβολές ύψους 1,5 εκατομμυρίου στους παραγωγούς της πατάτας Νάξου και της μαστίχας Χίου.

Απομένουν οι πληρωμές του 2023, σύμφωνα με τον Χρήστο Κέλλα., ο οποίος τόνισε ότι οι αποζημιώσεις είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στα καθαρόαιμα θηλυκά φτάνει μέχρι 250 € και στα αρσενικά μέχρι 500 €.

Υπενθυμίζεται πως από την Τρίτη βρίσκεται στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης, που παραμένει στον Οργανισμό.

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι προσπάθειες του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιούνται, είπε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας: Ο έλεγχος από το Εσωτερικών Υποθέσεων και την Οικονομική Αστυνομία συνεχίζεται κανονικά στα επόμενα 50.000 ΑΦΜ. Όμως, ο μεγάλος αριθμός είναι οι τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυστυχώς καθυστερούν να λάβουν τα χρήματά τους λόγω αυτών των περιπτώσεων.