ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου - Ολόκληρη η λίστα

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) πρόκειται να καταβάλει αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου τα επιδόματα του τρέχοντος μηνός.

Τα επιδόματα ανέρχονται σε συνολικό ύψος 276.036.591,42 ευρώ και πρόκειται να καταβληθούν σε 1.007.152 δικαιούχους.

ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που θα πληρωθούν

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:

Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι – 89.778.379,39 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι – 19.772.469,48 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι – 32.837.417,46 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι – 138.771,13 ευρώ

Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι – 100.735.408,56 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι – 172.648,43 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι – 4.565.773,09 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι – 10.258.341,04 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι – 158.894,29 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι – 68.800 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι – 11.927.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι – 3.300 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 230.121,62 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι – 42.521,37 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι – 493.830,90 ευρώ

Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.884.833,72 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι – 2.936.130,94 ευρώ

Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ