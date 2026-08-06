Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό: Πότε πληρώνονται οι πρώτες αποζημιώσεις

Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο: κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την καταγραφή των ζημιών και την παροχή οικονομικής στήριξης στους κατοίκους που επλήγησαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, όπως η κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Βιλίων μέχρι σήμερα Πέμπτη θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό.

«Ο Δήμος θα βγάλει μία ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων βιοτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το πρακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το πρακτικό στο υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες, θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στον Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και προσέθεσε ότι ενημέρωσαν για τη δυνατότητα της επιδότησης ενοικίου καθώς και ότι στις «20 του μήνα θα είναι έτοιμη η ΚΥΑ και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους».

Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό: Στήριξη σε επιχειρήσεις και άμεσες αποζημιώσεις

Παράλληλα όπως τόνισε, έγινε αναφορά στις επιχειρήσεις και σε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης τους το «my business support» και τα «pass»», προσθέτοντας ότι αυτά τα ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής.

Όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος σκοπός είναι να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο τέτοιο ούτως ώστε να θωρακιστεί η περιοχή . «Να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους, να τονώσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, να αποκαταστήσουμε ζημιές και σε δίκτυα και σε υποδομές δημοτικές και στους δύο δήμους όπου περιμένουμε τα αιτήματά τους και είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την περιοχή στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επισήμανε.

«Το μήνυμα είναι ένα και απλό. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο. Θα συνεργαστούμε όλοι μαζί ούτως ώστε γρήγορα και άμεσα να πάνε τα χρήματα στους πολίτες οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται και να επαναφέρουμε την κανονικότητα. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι μέχρι 6.000. Σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών είναι 600 ευρώ.

Η κρατική αρωγή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθείσα ζημιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις αποφασίσαμε ότι στο κομμάτι του εξοπλισμού του και των μηχανημάτων τους η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Και φυσικά είναι και όλα τα άλλα μέτρα τα οποία ήδη ανέφερα, ενίσχυσης τόσο στους επιχειρηματίες και στους επαγγελματίες όσο και βέβαια χρηματοδότηση στους δήμους για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες», κατέληξε ο κ. Κατσαφάδος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον συντονισμό του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές της Κρατικής Αρωγής υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών, με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, την ταχεία καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, τη στήριξη των πληγέντων μέσω των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.

Για την στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών οι οποίες, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («κίτρινες») ή επικίνδυνες για χρήση («κόκκινες»).

Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης ενοικίου για τη μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. Το ύψος της επιδότησης ενοικίου ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ