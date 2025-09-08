Όλη η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που καταργείται ο ΕΝΦΙΑ

Στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο πρόκειται για ένα μέτρο που θα ωφελήσει 1.000.000 πολίτες έως το 2027 και αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα με τους οικισμούς:

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.