Οι πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης έως το 2030 - Η θέση της Ελλάδας

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει ένας από τους βασικότερους δείκτες σύγκρισης των οικονομιών και στην Ευρώπη η γενική τάση είναι ανοδική, όπως αποτυπώνεται σε νεότερη πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ωστόσο, η αύξηση των αριθμών δεν σημαίνει απαραίτητα και βελτίωση της θέσης μιας χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2025 και το 2030, οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες αναπτύσσονται παράλληλα, με αποτέλεσμα οι αλλαγές στην κατάταξη να είναι περιορισμένες — αλλά με ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις.

Ευρώπη: Ποιες οικονομίες θα είναι στην κορυφή

Σε σύνολο 41 ευρωπαϊκών χωρών, η Ιρλανδία αναμένεται να βρεθεί στην πρώτη θέση έως το 2030 σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPP), ξεπερνώντας το Λουξεμβούργο που προηγείται το 2025.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στοιχεία της Ιρλανδίας επηρεάζονται έντονα από την παρουσία πολυεθνικών εταιρειών, γεγονός που «φουσκώνει» το ΑΕΠ. Σε όρους πραγματικού εισοδήματος, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Νορβηγία, η Ελβετία και η Δανία, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις θέσεις τους.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Γερμανία κατατάσσεται υψηλότερα (12η), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (15η) και το Ηνωμένο Βασίλειο (16η). Η Ιταλία βρίσκεται στη 18η θέση και η Ισπανία στη 22η.

Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με το Euronews, η Ελλάδα -στις σχετικές προβλέψεις του ΔΝΤ- καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη, υποχωρώντας από την 29η θέση το 2025 στην 32η έως το 2030.

Παρότι το ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξάνεται, η χώρα δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, γεγονός που οδηγεί σε σχετική υποχώρηση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις, με προβλεπόμενο κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου 54.000 δολάρια (περίπου 50.000 ευρώ) σε όρους αγοραστικής δύναμης, σχεδόν στο μισό σε σχέση με χώρες όπως η Δανία.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα σε «ονομαστικούς» όρους και αγοραστική δύναμη. Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Τουρκία εμφανίζονται ισχυρότερες σε όρους πραγματικής κατανάλωσης, σε σχέση με τα απόλυτα μεγέθη τους.

Αντίθετα, χώρες όπως η Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις όταν ληφθεί υπόψη το κόστος ζωής.

Οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες εκτός ΕΕ, με χώρες όπως η Ουκρανία να βρίσκονται πολύ χαμηλότερα, ενώ η απόσταση μεταξύ των κρατών-μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών παραμένει μεγάλη.

Με πληροφορίες από Euronews