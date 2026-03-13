Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εκτινάσσει τις τιμές της ενέργειας

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν προσωρινά την αγορά ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που ήδη βρίσκονται σε πλοία, προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν και την αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο «για την προώθηση της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας» και ότι η άδεια θα ισχύει μέχρι τις 11 Απριλίου.

Πρόσθεσε δε, ότι η ρύθμιση αφορά μόνο το πετρέλαιο που ήδη βρίσκεται σε μεταφορά και δεν θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση.

Η διεθνής αγορά πετρελαίου έχει ταραχθεί από επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, καθώς και από το κλείσιμο των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Την Πέμπτη, οι τιμές πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές μετοχών σημείωσαν πτώση, μετά από νέες επιθέσεις σε τρία φορτηγά πλοία και τις δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν ότι θα συνεχίσει να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στο στενό. Οι υψηλές τιμές ενέργειας ώθησαν τις αρχές σε μέτρα αντιμετώπισης. Την Τετάρτη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ενώ χώρες της Ασίας, που αποτελούν βασικούς αγοραστές πετρελαίου από τον Κόλπο, έλαβαν πρόσθετα μέτρα.

Στις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, το 95% του αργού προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και ο πρόεδρος ζήτησε από τους δημόσιους υπαλλήλους να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για εξοικονόμηση καυσίμων. Παράλληλα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την προσωρινή αύξηση των τιμών ως «βραχυπρόθεσμη διαταραχή που θα αποφέρει μακροπρόθεσμα τεράστια οφέλη στην οικονομία των ΗΠΑ».

Τέλος, επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει στρατιωτική συνοδεία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ «όσο στρατιωτικά είναι δυνατόν», προσθέτοντας ότι η ανάγκη αυτή «ήταν πάντα μέρος του σχεδιασμού» και ότι θα εφαρμοστεί «αμέσως μόλις εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση».

Με πληροφορίες από BBC