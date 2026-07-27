Οι 10 καλύτερες χώρες για εργασία στο εξωτερικό το 2026

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Παναμάς αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για όσους επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη μεγάλη ετήσια έρευνα Expat Insider 2026 του οργανισμού InterNations.

Σχεδόν 8.000 άνθρωποι από 162 εθνικότητες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν στη χώρα υποδοχής τους. Η αξιολόγηση έγινε με βάση πέντε άξονες: την εργασία στο εξωτερικό, τα προσωπικά οικονομικά, την ποιότητα ζωής, τις βασικές υποδομές και τη γραφειοκρατία, καθώς και την ευκολία προσαρμογής.

Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στην ευκολία προσαρμογής, όπου συνυπολογίζονται η φιλικότητα των ντόπιων και η ενσωμάτωση στην τοπική κουλτούρα, όσο και στις βασικές υποδομές, κατηγορία που εξετάζει την έκδοση βίζας και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Περίπου το 87% όσων εργάζονται στον Παναμά δηλώνει ευχαριστημένο από τη ζωή του εκεί, τη στιγμή που το παγκόσμιο ποσοστό βρίσκεται στο 70%. Μάλιστα, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων επιθυμεί να μείνει στη χώρα για πάντα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μεξικό, το οποίο κατέκτησε την πρωτιά στην ευκολία προσαρμογής, χάρη στη φιλόξενη ατμόσφαιρα και την ευκολία δημιουργίας νέων φίλων.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Ταϊλάνδη, με το 86% των ξένων κατοίκων να δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή εκεί, ενώ το 42% επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα. Οι συμμετέχοντες ξεχωρίζουν το χαμηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο αξιολογεί θετικά το 85%, σε συνδυασμό με τις προσιτές και προσβάσιμες επιλογές στέγασης.

Πώς τα πήγε η Ευρώπη στην έρευνα Expat Insider 2026;

Μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα, χωρίς καμία από αυτές να βρίσκεται στις πέντε πρώτες θέσεις.

Η Ισπανία κατέλαβε την 6η θέση και αναδείχθηκε ο κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη. Κατέκτησε την πρώτη θέση στον δείκτη ποιότητας ζωής χάρη στον εξαιρετικό καιρό, τις επιλογές ψυχαγωγίας εκτός εργασίας, τις προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες και τις ευκαιρίες για ταξίδια.

Στην 8η θέση ακολούθησε η γειτονική Πορτογαλία, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στα προσωπικά οικονομικά και την έβδομη στην ευκολία προσαρμογής.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε το Λουξεμβούργο, το οποίο ήρθε τέταρτο στην κατηγορία «εργασία στο εξωτερικό», ενώ αναδείχθηκε πρώτο στους μισθούς και την εργασιακή ασφάλεια.

Ποιες χώρες βρίσκονται χαμηλά στη λίστα

Για να συμπεριληφθεί μια χώρα στη συνολική αξιολόγηση, έπρεπε να έχουν συμπληρώσει την έρευνα τουλάχιστον 50 ξένοι εργαζόμενοι που ζουν εκεί. Το 2026 αξιολογήθηκαν συνολικά 31 χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Γερμανία και η Νορβηγία βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις, καταλαμβάνοντας την 28η, 29η, 30ή και τελευταία θέση αντίστοιχα.

Η σκανδιναβική χώρα μπορεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευτυχέστερες στον κόσμο, όμως όσοι μετακομίζουν εκεί για δουλειά φαίνεται πως δεν συμμερίζονται την ίδια χαρά. Η Νορβηγία τερμάτισε τελευταία στην ευκολία προσαρμογής και στην 30ή θέση τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στα προσωπικά οικονομικά.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για τη Γερμανία, η οποία κατατάχθηκε τελευταία στις βασικές υποδομές. Όσοι ζουν και εργάζονται εκεί ανέφεραν σοβαρά προβλήματα με τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη γραφειοκρατία, τη στέγαση και το γλωσσικό φράγμα. Παράλληλα, η χώρα βρέθηκε στην 28η θέση στην ευκολία προσαρμογής και στην 23η στα προσωπικά οικονομικά.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα

Παναμάς Μεξικό Ταϊλάνδη Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Βραζιλία Ισπανία Σιγκαπούρη Πορτογαλία Μαλαισία Λουξεμβούργο

Με πληροφορίες από Euronews