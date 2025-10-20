«Ο μόνος χαμένος είναι ο καταναλωτής»: Πώς οι δασμοί Τραμπ προκαλούν νέα προβλήματα στους λάτρεις του καφέ

Οι τιμές λιανικής του καφέ στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 21% τον Αύγουστο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, και οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ ευθύνονται εν μέρει.

Τον Ιούλιο, στη Βραζιλία επιβλήθηκε ένας από τους υψηλότερους δασμούς, στο 50%, ενώ το Βιετνάμ έχει δασμούς 20% και η Κολομβία έχει δασμούς 10%.

Η Αμερική εισάγει περισσότερο από το 99% του καφέ της, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Καφέ. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη Βραζιλία- το 30,7% των εισαγωγών καφέ στις ΗΠΑ με βάση το καθαρό βάρος, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων Εμπορίου των Ηνωμένων Εθνών- Κολομβία (18,3%) και Βιετνάμ (6,6%).

Η μέση τιμή του κανονικού καφέ στα εστιατόρια τον Αύγουστο ήταν 10 λεπτά υψηλότερη από την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Toast, μιας εταιρείας παροχής λογισμικού διαχείρισης εστιατορίων. Η αύξηση έφερε τη μέση τιμή στα 3,52 δολάρια.

Τον Σεπτέμβριο, δύο βουλευτές- ένας από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων και ένας από την πλευρά των Δημοκρατικών- εισήγαγαν τον δικομματικό «Νόμο περί Μη Φόρου στον Καφέ» για την εξαίρεση των προϊόντων καφέ από τους δασμούς.

Οι αυξήσεις στις τιμές μπορεί να οδηγήσουν ορισμένους καταναλωτές να αρχίσουν να φτιάχνουν τον καφέ τους στο σπίτι, αλλά πιθανότατα θα συνεχίσουν να αγοράζουν από τα τοπικά καταστήματα ως περιστασιακή απόλαυση.

«Οι καταναλωτές μπορεί να αλλάξουν μάρκες ή να κοιτάξουν για προσφορές ή ίσως να μειώσουν την ποιότητα - ή αυτό που αντιλαμβάνονται ως επίπεδο ποιότητας - προκειμένου να εξοικονομήσουν λίγα χρήματα», δήλωσε η Έριν ΜακΛάφλιν, ανώτερη οικονομολόγος στο Conference Board, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα.

Πόσο κοστίζει ο καφές στην Ουάσινγκτον

Στην Ουάσινγκτον, εκείνοι που φτιάχνουν καφέ, επιβαρύνονται με ορισμένους δασμούς, αλλά οι καταναλωτές εξακολουθούν να αισθάνονται την πίεση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Toast, ένας κανονικός ζεστός καφές στην Ουάσινγκτον κόστιζε κατά μέσο όρο 4,21 δολάρια τον Αύγουστο, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με πέρυσι. Και η μέση τιμή ενός κρύου καφέ κοστίζει 5,35 δολάρια, αυξημένο κατά 3,7% σε ετήσια βάση.

Η Swing’s Coffee Roasters, η οποία ιδρύθηκε το 1916 και διαθέτει τρία καταστήματα στη Βιρτζίνια και την Ουάσινγκτον, έχει πληγεί ιδιαίτερα. Ο ιδιοκτήτης Mark Warmuth δήλωσε στο CNN ότι οι δασμοί του Τραμπ προκάλεσαν μια «πραγματικά δύσκολη κατάσταση σε όλους τους τομείς» όταν συνδυάζονται με περιβαλλοντικούς και εργασιακούς παράγοντες που καθιστούν τον καφέ πιο ακριβό.

«Οι καταναλωτές πληρώνουν τον λογαριασμό γι' αυτό», είπε ο Warmuth, προσθέτοντας ότι «ο μόνος χαμένος εδώ είναι ο καταναλωτής».

Το κόστος ενός μόνο φλιτζανιού θα μπορούσε να αυξηθεί περίπου 10 ή 15 λεπτά, προειδοποίησε ο Warmuth. Ακόμα κι αν η εισαγωγή κόκκων κοστίζει 50% περισσότερο, είναι απίθανο ένα μόνο φλιτζάνι να αυξηθεί επίσης, κατά 50%.

«Ο καφές θεωρείται κατά κάποιο τρόπο μια προσιτή πολυτέλεια. Ενώ μπορεί να φτάσει από 3 δολάρια το φλιτζάνι, στα 3,50 δολάρια το φλιτζάνι, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό στο κέντρο της Ουάσινγκτον για να κάνει κάποιον να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες», πρόσθεσε.

Ο Chris Vigilante, ιδιοκτήτης της Vigilante Coffee Company, με δύο καταστήματα σε Καλιφόρνια και Μέριλαντ, δήλωσε ότι η μέση τιμή ενός κιλού καφέ έχει αυξηθεί από περίπου 4 δολάρια σε έως και 6 δολάρια. Και ένα σακουλάκι κόκκων καφέ θα μπορούσε να αυξηθεί από 50 λεπτά σε 1 δολάριο για τους πελάτες, είπε.

Ο Vigilante εισάγει μεγάλο μέρος του καφέ της από τη Βραζιλία, καθώς και από χώρες όπως η Ινδονησία, η Αιθιοπία και η Κολομβία. Εν μέσω ομοσπονδιακών απολύσεων και άλλων πιέσεων που επηρεάζουν τους κατοίκους της Ουάσινγκτον, είπε ότι η Vigilante Coffee Company έχει εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής καφέ από άλλες χώρες για να «διαφοροποιήσει τις προσφορές της και να διατηρήσει ορισμένα επίπεδα τιμών για τους πελάτες».

Οι δασμοί του Τραμπ «άλλαξαν τα πράγματα» για τον καφέ

Παρά τις αυξήσεις τιμών, ο Vigilante δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρόποι ώστε «οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν εξαιρετικό καφέ που εξυπηρετεί το πορτοφόλι τους».

Ο δασμός 50% στη Βραζιλία, η οποία έχει δει τον καφέ να συρρικνώνεται λόγω ξηρασίας, επιβαρύνει περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Ο Νταγκ Ιλγκ, ιδιοκτήτης του Celtic Cup Coffee Roasting στο Σίλβερ Σπρινγκ του Μέριλαντ, έχει αποφύγει τον βραζιλιάνικο καφέ λόγω των τεράστιων δασμών. Δεν εισάγει ο ίδιος καφέ, αλλά αγοράζει κυρίως από τρίτους και έχει παρατηρήσει αύξηση του κόστους τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Οι δασμοί του Τραμπ «σίγουρα άλλαξαν τα πράγματα», είπε ο Ιλγκ.

Για παράδειγμα, οι πελάτες μπορεί τώρα να πληρώνουν περίπου 63 λεπτά περισσότερο ανά κιλό κόκκων καφέ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο λόγω του πρόσθετου κόστους των δασμών φέτος, είπε.

Το πρόσθετο κόστος ασκεί επίσης, μεγαλύτερη πίεση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν περισσότερο εκ των προτέρων.

Ο Τζόελ Φίνκελσταϊν, ιδιοκτήτης του Qualia Coffee, το οποίο πουλάει σε λαϊκές αγορές γύρω από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να προβλέψει κανείς πού θα βρίσκεται η επιχείρησή του σε ένα ή δύο χρόνια λόγω παραγόντων όπως η αβεβαιότητα σχετικά με την τιμολόγηση.

«Κάθε μικρή επιχείρηση, εκτός αν βρίσκεται σε πολύ τυχερή θέση, αξιολογεί συνεχώς εάν έχει νόημα να παραμείνει ανοιχτή», είπε ο Φίνκελσταϊν.

