Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προφυλακτικών στον κόσμο προειδοποιεί για αυξήσεις τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο μεγαλύτερος παραγωγός προφυλακτικών στον κόσμο ετοιμάζεται να αυξήσει τις τιμές κατά σχεδόν το ένα τρίτο, λόγω του πολέμου στο Ιράν που εκτοξεύει το κόστος.

Η Karex, η οποία προμηθεύει προφυλακτικά σε μάρκες όπως η Durex και η Trojan, προειδοποίησε ότι η αναστάτωση που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη οδηγήσει σε «προγραμματισμένες αυξήσεις τιμών μεταξύ 20% και 30%».

Ωστόσο, ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και η κρίσιμη εμπορική οδός παραμείνει κλειστή.

Τα περισσότερα προφυλακτικά είναι κατασκευασμένα από λάτεξ, το οποίο είναι μια μορφή καουτσούκ που παράγεται με πετροχημικά από τις αλυσίδες εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του καουτσούκ έχει αυξηθεί κατά 8,5% τον τελευταίο μήνα, λόγω των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου.

Ο Goh Miah Kiat, διευθύνων σύμβουλος της Karex, δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να μετακυλίσει το κόστος στους πελάτες.

«Η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ εύθραυστη, είναι ακριβά», είπε.

Το κλείσιμο των Στενών, που ουσιαστικά δεν λειτουργεί εδώ και δύο μήνες και εξακολουθεί να υπόκειται σε αποκλεισμό από το αμερικανικό ναυτικό, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στα καταναλωτικά αγαθά που εξαρτώνται από τα πετροχημικά.

Η Karex, η οποία πωλεί πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά κάθε χρόνο, δήλωσε ότι έχει δει το κόστος να αυξάνεται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Στα υλικά συσκευασίας και τα λιπαντικά- όπως το λάδι σιλικόνης και το αλουμινόχαρτο- έχουν επίσης αυξηθεί, οι τιμές.

«Υπάρχει απόθεμα» σε προφυλακτικά για τους επόμενους μήνες

Ο Kiat δήλωσε ότι η Karex έχει αρκετά προφυλακτικά σε απόθεμα για να καλύψει τη ζήτηση για τους επόμενους μήνες και θα αυξήσει την παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση που προκαλείται από τις περικοπές της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ για εξωτερική βοήθεια.

Πέρυσι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μείωσε τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ κατά 92%, που ισοδυναμεί με 54 δισεκατομμύρια δολάρια (43 δισεκατομμύρια λίρες). Ανέφερε ότι οι περικοπές ήταν μέρος μιας «αναθεώρησης δαπανών της Αμερικής που μπαίνει Πρώτη».

Ο Kiat δήλωσε ότι η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά 30% φέτος και προειδοποίησε για ελλείψεις που προκαλούνται από διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι αποστολές της μαλαισιανής εταιρείας προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ χρειάζονται πλέον σχεδόν δύο μήνες για να φτάσουν, διπλάσιος χρόνος από ό,τι πριν από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν.

«Βλέπουμε πολύ περισσότερα προφυλακτικά να βρίσκονται σε κούτες που δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, αλλά είναι ιδιαίτερα απαιτητικές οι συνθήκες», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Τelegraph, Reuters