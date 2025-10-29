Ο χρυσός σε χαμηλό τριών εβδομάδων – Η προοπτική συμφωνίας ΗΠΑ–Κίνας πιέζει τις τιμές

Ο χρυσός υποχώρησε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας μείωσαν την ανάγκη των επενδυτών για «ασφαλή καταφύγια».

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στη νέα απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διαμορφώθηκε στα 3.964 δολάρια (περίπου 3.700 ευρώ) ανά ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 0,4%, ενώ τα συμβόλαια χρυσού στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,9%, στα 3.983 δολάρια (3.720 ευρώ).

Παρότι ο χρυσός, που παραδοσιακά λειτουργεί ως «καταφύγιο» σε περιόδους ανασφάλεια, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων οδήγησε αρκετούς επενδυτές σε ρευστοποιήσεις.

«Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας δείχνουν να βελτιώνονται, με πιθανή συμφωνία στο τέλος της εβδομάδας μετά τη συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Σι. Αυτό λειτουργεί αρνητικά για τα πολύτιμα μέταλλα», δήλωσε ο Jim Wyckoff, αναλυτής της Kitco Metals.

Η προοπτική συμφωνίας ΗΠΑ–Κίνας ενίσχυσε την αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να ανοίγουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές, ωστόσο, περιμένουν με προσοχή την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που ολοκληρώνει σήμερα Τετάρτη τη διήμερη συνεδρίασή της. Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, μια κίνηση που θα μπορούσε να στηρίξει προσωρινά την τιμή του χρυσού, καθώς μειώνει την απόδοση του δολαρίου.

Παρά τις διακυμάνσεις, η προοπτική για το πολύτιμο μέταλλο παραμένει αβέβαιη. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν συνέχιση της ανοδικής πορείας, ενώ άλλοι προειδοποιούν για διορθωτική πτώση μετά τη ραγδαία άνοδο του τελευταίου έτους.

Στην ετήσια συνάντηση του London Bullion Market Association, οι συμμετέχοντες προέβλεψαν μέση τιμή 4.980 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ Citi και Capital Economics αναθεώρησαν προς τα κάτω τις δικές τους εκτιμήσεις.

Η Bank of America, σε σημείωμά της, ανέφερε ότι η αγορά έχει «υπερθερμανθεί» και πλησιάζει την πτωτική πρόβλεψή της για περίπου 3.800 δολάρια (3.550 ευρώ) το τέταρτο τρίμηνο.

Παράλληλα, το ασήμι σημείωσε μικρή άνοδο 0,7%, στα 47,21 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα παρέμεινε σταθερή στα 1.589 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε οριακά κατά 0,1%, στα 1.401 δολάρια.

Με πληροφορίες από Reuters