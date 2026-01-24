Ο χρυσός καταγράφει την καλύτερη εβδομάδα του από το 2008, με φόντο την κρίση της Γροιλανδίας

Ο χρυσός κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα του εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και το δολάριο τη χειρότερη από τον Μάιο, καθώς η «κρίση της Γροιλανδίας» έστρεψε επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια και αναζωπύρωσε την ανησυχία για απρόβλεπτες αποφάσεις από τον Λευκό Οίκο.

Την Παρασκευή, ο χρυσός άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι ξεπέρασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός ενισχύθηκε πάνω από 8%, καταγράφοντας το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο άλμα από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Αναλυτές περιγράφουν την κίνηση ως κλασική αντίδραση σε περιβάλλον αβεβαιότητας, όπου οι αγορές αναζητούν «ασφάλεια» σε περιουσιακά στοιχεία με μακρά ιστορία ως καταφύγιο.

Τι έριξε το δολάριο

Το δολάριο δέχθηκε ισχυρή πίεση μέσα στην εβδομάδα. Ο δείκτης που το συγκρίνει με βασικά νομίσματα όπως το ευρώ και η στερλίνα υποχώρησε περίπου 1,9%.

Ο καταλύτης ήταν η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία, μετά από απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αν δεν αποδεχθούν τις αμερικανικές απαιτήσεις για έλεγχο του νησιού. Οι αγορές αντέδρασαν με απότομη πτώση στη Wall Street, πριν ακολουθήσει μερική ανάκαμψη όταν ο Τραμπ έκανε στροφή μεσοβδόμαδα. Το δολάριο, όμως, δεν κατάφερε να ανακτήσει γρήγορα το χαμένο έδαφος.

Γιατί όταν πέφτει το δολάριο ανεβαίνει ο χρυσός

Ο χρυσός τιμολογείται διεθνώς σε δολάρια. Όταν το δολάριο εξασθενεί, ο χρυσός γίνεται φθηνότερος για όσους αγοράζουν με ευρώ, γιεν ή άλλα νομίσματα. Αυτό συχνά αυξάνει τη ζήτηση και δίνει ώθηση στην τιμή.

Με απλά λόγια, πολλοί επενδυτές βλέπουν τον χρυσό ως «αντίβαρο» όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη σε ένα νόμισμα ή σε πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις αγορές.

Η κίνηση της εβδομάδας προστέθηκε σε ένα μεγαλύτερο μοτίβο των τελευταίων ετών, όπου αυξάνεται το ενδιαφέρον για τον χρυσό τόσο από ιδιώτες όσο και από κεντρικές τράπεζες που θέλουν να μειώσουν την εξάρτηση από το δολάριο.

Στο ίδιο κλίμα, οι αγορές έχουν παρακολουθήσει και άλλα γεγονότα που τροφοδοτούν την αίσθηση πολιτικού ρίσκου στις ΗΠΑ, όπως εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα και η ποινική διερεύνηση που αφορά τον πρόεδρο της Fed, Τζέι Πάουελ.

Τι κάνουν ευρώ και ελβετικό φράγκο

Στην αγορά συναλλάγματος, κερδισμένα βγήκαν και άλλα «ασφαλή» ή ισχυρά νομίσματα. Το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε σημαντικά έναντι του δολαρίου μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το ευρώ κινήθηκε ανοδικά προς το 1,18 δολάριο.

