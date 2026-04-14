Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» ανοίγει στις 24 Απριλίου για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό μητρώο.

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα με δικαιούχους, τις εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, φοιτήτριες και σπουδάστριες μητέρες.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των γυναικών, ώστε να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής τους πορείας. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Εισοδηματικά κριτήρια

Για ένα παιδί: εισόδημα έως 24.000 ευρώ

Για δύο παιδιά: εισόδημα έως 27.000 ευρώ

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό κριτήριο



Νταντάδες της Γειτονιάς: Τα ποσά

Γονείς με πλήρη απασχόληση: 500 ευρώ

Γονείς με μερική απασχόληση: 300 ευρώ



Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις, ώστε να αναγνωρίζεται και θεσμικά μια κοινωνική πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.



Με πληροφορίες από Action24