Νταντάδες της Γειτονιάς: Aυξημένο το ενδιαφέρον των γονέων για το πρόγραμμα

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των γονέων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Mέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από την έναρξη υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr έχουν ήδη υπογραφεί 175 συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ γονέων και επιμελητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης στον Πειραιά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, περισσότεροι από 4.400 επιμελητές και επιμελήτριες έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση, ενώ έχουν εγκριθεί 1.290 αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών. Την ίδια στιγμή, περίπου 4.000 αιτήσεις γονέων βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Νταντάδες της γειτονιάς: Το πρόγραμμα και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής πιστοποιημένου επιμελητή ή επιμελήτριας μέσω του σχετικού Μητρώου. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται έως και 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ φτάνει έως τα 300 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν.

Οι γονείς και οι υποψήφιοι επιμελητές μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν voucher ύψους έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση και σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι παροχές γίνονται από πιστοποιημένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμελητών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού ή οικείου περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

εργαζόμενες μητέρες, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης,

άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ,

μητέρες που φοιτούν σε Πανεπιστήμια, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης,

πατέρες που έχουν την αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια βρέφους ή νηπίου και εργάζονται, είναι άνεργοι ή σπουδάζουν,

κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου.



Με πληροφορίες της ΕΡΤ