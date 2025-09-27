Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος απασχόλησης που απευθύνεται σε άνεργες μητέρες, μιλώντας σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι «έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία να βοηθήσουμε τις μητέρες» και διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σύντομα από τη ΔΥΠΑ. Θα αφορά μητέρες με παιδιά έως 15 ετών και στοχεύει στη διευκόλυνση της επιστροφής τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, θα καλύψει συνολικά 10.000 μητέρες — 5.000 σε θέσεις πλήρους και 5.000 σε θέσεις μερικής απασχόλησης — με επιδότηση μισθού που θα φτάνει το 80% και διάρκεια από 12 έως 15 μήνες.

Αναφερόμενη στη σκοπιμότητα του προγράμματος, σημείωσε: «Γιατί δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα; Διότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πιο αυξημένη ανεργία σε γυναίκες και στη χώρα μας ισχύει αυτό... Δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία της χώρας μονοψήφιο αριθμό στην ανεργία». Επισήμανε επίσης ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των ωφελουμένων τέτοιων δράσεων βρίσκουν εργασία μετά το πέρας τους, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά τους, παρότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Η υπουργός στάθηκε και στη σημασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία ήδη προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους. Η Κάρτα, καταγράφοντας τον ακριβή χρόνο απασχόλησης, συμβάλλει τόσο στην προστασία των ίδιων των εργαζομένων όσο και στον δίκαιο ανταγωνισμό. «Από τις 3 Νοεμβρίου, επεκτείνεται και σε νέους κλάδους... Αυτό που κάνει επί της ουσίας η Κάρτα είναι ότι επιφέρει συνολική εξυγίανση της αγοράς εργασίας», τόνισε.

Για την Επιθεώρηση Εργασίας, η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αυξήσει τους ελέγχους κατά 8%, με αποτέλεσμα την επιβολή σημαντικών προστίμων. Παράλληλα, η λειτουργία της έχει ενισχυθεί τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνολογικά μέσα, όπως η χρήση drone σε τεχνικά έργα για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το επικείμενο εργασιακό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις. Ειδικότερα, «μια από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι η υποχρεωτική παρουσία τεχνικού συντονιστή ασφάλειας και υγείας» στα μεγάλα έργα, ώστε να περιοριστούν τα εργατικά ατυχήματα. Επιπλέον, θα καταστεί υποχρεωτικό όλες οι οδηγίες τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας να παρέχονται εγγράφως, για την πλήρη διασφάλιση των εργαζομένων και την αποφυγή δικαστικών διενέξεων.

Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης, μέσω ενός ενιαίου εγγράφου που θα περιλαμβάνει όλους τους βασικούς όρους εργασίας και θα μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Για τις fast track προσλήψεις περιορισμένου χρόνου, θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης εφαρμογής σε κινητό. «Όλα αυτά γίνονται, για να διευκολύνουμε την αγορά εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις συντάξεις, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή μείωση στον χρόνο έκδοσής τους. «Όταν πρωτοαναλάβαμε... μια κύρια σύνταξη έβγαινε κατά μέσο όρο σε 500 ημέρες. Πλέον, βγαίνει σε κάτω από 50 μέρες». Σήμερα εκκρεμούν περίπου 15.700 κύριες συντάξεις, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων ετών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ψηφιοποίησης καρτελών ενσήμων, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει κατά 62% και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως ως το 2026.

Τέλος, σχολιάζοντας τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, επισήμανε ότι το κυβερνών κόμμα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε δεύτερη θητεία. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ακρίβεια αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών: «Γι' αυτό και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες... στοχεύουν ακριβώς σε αυτό. Πώς, στο τέλος του μήνα, ο κάθε Έλληνας πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα». Όπως ανέφερε, αυτό επιτυγχάνεται με παράλληλες κινήσεις: αφενός με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και αφετέρου με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα.