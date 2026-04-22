Νέα μέτρα στήριξης: Τι θα ανακοινωθεί σήμερα, ποιους αφορούν

Στοχευμένο «πακέτο» έκτακτων αλλά και μόνιμων μέτρων, δημοσιονομικού κόστους περίπου 500 εκατ. ευρώ, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση θα γίνει αμέσως μετά την επικύρωση από την Eurostat των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, το οποίο κινήθηκε περίπου μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο του προϋπολογισμού.

Ο δημοσιονομικός χώρος που αφήνει η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, θα αξιοποιηθεί στον βαθμό που επιτρέπουν οι περιορισμοί για τις κρατικές δαπάνες, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες εν μέσω της νέας ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ποια μέτρα ανακοινώνονται σήμερα

Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, τα οποία εστιάζονται κατά βάση στο μέτωπο των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, αναμένεται να ανακοινωθεί και τουλάχιστον ένα μόνιμο μέτρο το οποίο θα αφορά στους συνταξιούχους.

Πρόκειται για την αύξηση (το ελάχιστο 50 ευρώ ή και παραπάνω αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια) της εισοδηματικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, προκειμένου να λάβει σταδιακά χαρακτηριστικά «13ης σύνταξης».

Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση της περιμέτρου ώστε να καταστούν δικαιούχοι περισσότεροι συνταξιούχοι, καθώς σήμερα το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες-συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης), ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Κατά τ’ άλλα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, εξετάζεται η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, καθώς και η συνέχιση της ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση τύπου fuel pass, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (το αποκαλούμενο power pass) αν και για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι ανακοινώσεις της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το πρωτογενές αποτέλεσμα κοντά στο 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% ή 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο περίπου 3 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο αυτός να ταυτίζεται αυτομάτως με την αύξηση του πλεονάσματος, καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνάντηση που είχε χθες με τους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ανέφερε για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της χώρας:

«Όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο. Παράλληλα, η προσέγγιση αυτή αντανακλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακή».

Νέα μέτρα στήριξης: Είναι «το πρώτο μέρος» από τη ΔΕΘ

Η δέσμη μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μέρος του συνολικού πακέτου το οποίο θα συμπληρωθεί στη ΔΕΘ. Αν δεν ανατραπούν δραματικά οι εξελίξεις, έρχονται νέες παρεμβάσεις, καθώς θα αξιοποιηθούν επιπλέον πόροι περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των ενοικιαστών και γενικότερα την πρόσβαση στην κατοικία. Ακόμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν και μόνιμα μέτρα προς όφελος των μικρομεσαίων, καθώς και φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, με σενάρια όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μείωση του εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% όπως προέβλεπε το πρόγραμμα της ΝΔ το 2019.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και ένα νέο «λίφτινγκ» στα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ