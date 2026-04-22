Νέα μέτρα: Πόσο αυξάνεται το επίδομα στους συνταξιούχους και ποιοι το δικαιούνται

Τα 8 νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ύψους 500 εκατ. ευρώ είναι μεταξύ άλλων, ενισχύσεις για ενοίκια, καύσιμα και αύξηση επιδόματος σε συνταξιούχους.

Έτσι, το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:

Οικογένειες με παιδιά

Ενοικιαστές

Συνταξιούχοι

Αγρότες

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι «μπορούμε να προσφέρουμε πρόσθετη στήριξη από αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά +800 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δοθεί με τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώσαμε πρόσφατα και τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνονται σήμερα» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόκειται για ένα μέρισμα που έρχεται μέσα από «χαμηλότερους φόρους, εξοικονόμηση των δαπανών του κράτους, σταθερή ανάπτυξη, υψηλότερα έσοδα και χαμηλότερο δημόσιο χρέος».

Έτσι, «μαζί με τη μείωση φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα από τις αρχές του έτους», το νέο πακέτο στήριξης έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

1,87 εκατ. συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000),

πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές (επιπλέον 70.000),

3,3 εκατ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες),

1,3 εκατ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών,

284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές,

250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,

όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια, τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον:

το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών,

το 86% των ενοικιαστών και

το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Τα 8 νέα μέτρα: Τι ισχύει με το επίδομα στους συνταξιούχους

Για ενίσχυση εισοδήματος

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων

Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης

Επιδότηση στο diesel (Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών / Κόστος: 55 εκατ. ευρώ - Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel) Επιδότηση στα λιπάσματα (Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% / Κόστος: συν 23 εκατ. ευρώ - Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες)

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός, ανέφερε για τους συνταξιούχους πως «αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών».

Έτσι, το επίδομα 250 ευρώ, το οποίο παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυξάνεται στα 300 ευρώ.