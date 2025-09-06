Μητσοτάκης: Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, στο μισό ο ΦΠΑ - Ποιους αφορά

Σε μια κίνηση με έντονο κοινωνικό και περιφερειακό αποτύπωμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε μικρά χωριά, καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Τα νέα μέτρα εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της υπαίθρου και τη στήριξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας, με στόχο την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής ζωής.

Συγκεκριμένα, από το 2026, ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του. Πρόκειται για μια πολιτική με ισχυρό συμβολισμό και σαφές αναπτυξιακό στίγμα, που στοχεύει να προσφέρει κίνητρα εγκατάστασης σε ερημωμένες περιοχές και να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή.

Παράλληλα, θεσπίζεται μείωση κατά 30% στον ΦΠΑ για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Η ρύθμιση αυτή, που εδράζεται σε συνταγματική πρόβλεψη για τη νησιωτικότητα, έρχεται να ελαφρύνει το κόστος ζωής σε απομονωμένες περιοχές και να στηρίξει την τοπική οικονομία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ονομαστικά σε περιοχές όπως η Λήμνος, η Κάρπαθος, η Σαμοθράκη και το Καστελόριζο, επισημαίνοντας πως η Πολιτεία έχει χρέος να σταθεί δίπλα στους κατοίκους της εσχατιάς.

«Είναι χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα δεν είναι απλώς οικονομικής φύσεως, αλλά βαθύτατα πολιτικά και εθνικά. Η ενίσχυση της υπαίθρου και των νησιών αντιμετωπίζεται πλέον όχι ως ζήτημα ευκαιριακής στήριξης, αλλά ως στρατηγική επένδυση στο μέλλον της χώρας.



