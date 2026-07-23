Μισθολογικό χάσμα στην ΕΕ: Οι γυναίκες κερδίζουν 3.900 ευρώ λιγότερα από τους άνδρες ετησίως

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια πραγματικότητα με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος, όπως αποτυπώνουν τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 11,1% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας στην ΕΕ, μια γυναίκα αμείβεται με μόλις 88,9 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, η απόκλιση γίνεται ακόμα πιο εμφανής. Βάσει εκτιμήσεων της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), που βασίστηκαν επίσης σε δεδομένα της Eurostat, η μέση εργαζόμενη στην ΕΕ αμείβεται με σχεδόν 3.900 ευρώ λιγότερα τον χρόνο σε σύγκριση με έναν άνδρα.

Συνολικά, τα 92,5 εκατομμύρια εργαζόμενων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν πάνω από 358 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Το κόστος εφαρμογής των μέτρων μισθολογικής διαφάνειας είναι αμελητέο για τις επιχειρήσεις. Η ανάλυσή μας όμως αποδεικνύει ότι η αδράνεια των εθνικών κυβερνήσεων στερεί από τις εργαζόμενες δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντες μισθούς», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Εστέρ Λιντς.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια αφορά επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους, οπότε οι παραπάνω υπολογισμοί αντιπροσωπεύουν το συγκεκριμένο τμήμα του γυναικείου δυναμικού, το οποίο αριθμεί 43 εκατομμύρια γυναίκες.

Το Λουξεμβούργο κάνει τη διαφορά

Το Λουξεμβούργο αποτελεί τη μοναδική χώρα της ΕΕ όπου οι γυναίκες αμείβονται περισσότερο από τους άνδρες, κερδίζοντας περίπου 474 ευρώ επιπλέον ετησίως.

Στον αντίποδα, με βάση τα στοιχεία του 2025, η μέση εργαζόμενη χάνει περισσότερα από 5.000 ευρώ τον χρόνο στη Φινλανδία (7.592 ευρώ), την Αυστρία (6.854 ευρώ), τη Γερμανία (6.049 ευρώ) και τη Σουηδία (5.116 ευρώ).

Η ετήσια απώλεια ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3.881 ευρώ) και σε άλλες χώρες, ξεπερνώντας το όριο των 4.000 ευρώ: στην Εσθονία (4.967 ευρώ), τη Γαλλία (4.536 ευρώ), την Τσεχία (4.499 ευρώ) και την Ιρλανδία (4.129 ευρώ).

Οι εκτιμώμενες απώλειες διαμορφώνονται στα 3.684 ευρώ στην Ολλανδία, στα 3.487 ευρώ στη Σλοβακία, στα 3.405 ευρώ στην Κύπρο, στα 3.181 ευρώ στην Ουγγαρία, στα 2.856 ευρώ στη Λετονία, στα 2.591 ευρώ στην Ελλάδα, στα 2.404 ευρώ στη Λιθουανία, στα 2.245 ευρώ στη Σλοβενία και στα 2.005 ευρώ στην Ισπανία.

Το χαμηλότερο ποσό καταγράφεται στο Βέλγιο με μόλις 322 ευρώ, ενώ κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ βρίσκονται επίσης η Ρουμανία και η Πολωνία.

Μεταξύ των «τεσσάρων μεγάλων» οικονομιών της ΕΕ, η Ιταλία παρουσιάζει τη μικρότερη απόκλιση, στα 1,557 ευρώ.

Η Οδηγία της ΕΕ για τη μισθολογική διαφάνεια μπορεί να κάνει τη διαφορά

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Μισθολογική Διαφάνεια στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας των αμοιβών και στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Παρότι η προθεσμία ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο ήταν η 7η Ιουνίου 2026, η πλειονότητα των κρατών-μελών δεν την τήρησε.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, τη στιγμή που οι γυναίκες υφίστανται μισθολογικές διακρίσεις εδώ και δεκαετίες. Η κουλτούρα της μυστικότητας, που επέτρεπε σε ανδροκρατούμενα διοικητικά συμβούλια να αμείβουν με διακριτική μεταχείριση τις γυναίκες, πρέπει να τελειώσει οριστικά», τόνισε η Λιντς.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ETUC, ο αντίκτυπος της εφαρμογής θα είναι σημαντικός. Ακόμη και μια μείωση του χάσματος κατά 10% θα έκανε τη διαφορά, καθώς θα απέφερε στη μέση εργαζόμενη περίπου 672 ευρώ επιπλέον ετησίως.

Με πληροφορίες από Euronews

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