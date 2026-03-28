Μήπως η Ευρώπη οδεύει προς «τη χειρότερη κρίση φυσικού αερίου» από το 2022;

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί και τα αποθέματα εξαντλούνται, επισημαίνει το Euronews, σε δημοσίευμά του.

Οι διαταραχές εφοδιασμού, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η προοπτική αυστηροποίησης της πολιτικής της ΕΚΤ εγείρουν φόβους για επανάληψη της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επαναφέρει την ενεργειακή κρίση στο προσκήνιο

Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF στην Ολλανδία έχει αυξηθεί από 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε 54 ευρώ από την αρχή του μήνα- μια αύξηση 70% που βάζει τον Μάρτιο του 2026 σε τροχιά να είναι η ισχυρότερη μηνιαία αύξηση για τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Είναι ένας αριθμός που έχει βάρος πολύ πέρα από τις αγορές ενέργειας. Η ευπάθεια της Ευρώπης στο φυσικό αέριο δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Η Ευρώπη εισήλθε σε αυτήν την κρίση όντας ήδη σε μια ευάλωτη θέση.

Η αποθήκευση φυσικού αερίου ανερχόταν σε μόλις 28,4%, στις 24 Μαρτίου- δηλαδή 5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την ίδια ημερομηνία πέρυσι και πολύ κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο, σύμφωνα με την Kyos European Gas Analytics.

Ποιες χώρες της ΕΕ είναι οι πιο εκτεθειμένες «στο σοκ του φυσικού αερίου»;

Η Γερμανία είναι από τις πιο εκτεθειμένες, με εγκαταστάσεις που είναι γεμάτες μόνο στο 22,3%, μειωμένες σχεδόν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Η Γαλλία βρίσκεται σε παρόμοια θέση στο 22,1%.

Η Ολλανδία είναι η πιο κρίσιμη περίπτωση στην Ευρώπη: η αποθήκευση εκεί έχει μειωθεί σε μόλις 6%- λιγότερο από το ένα τρίτο του περσινού επιπέδου και πολύ κάτω από το ιστορικό ελάχιστο για αυτή την εποχή του έτους.

Η αντίθεση με την Ιβηρική Χερσόνησο δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο έντονη.

Η Πορτογαλία εισέρχεται στην κρίση με δεξαμενές στο 85,3% πληρότητας, ενώ η Ισπανία βρίσκεται στο 55,5%- και οι δύο χώρες επωφελούνται από μεγαλύτερες υποδομές εισαγωγής LNG, χαμηλότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και μια ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχει μειώσει διαρθρωτικά την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών χονδρικής του φυσικού αερίου.

Πόσο θα μπορούσαν να αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη;

Το σοκ εφοδιασμού στην αρχή είναι διαρθρωτικό, όχι παροδικό.

Το Κατάρ- ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο με 84 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως και βασικός προμηθευτής κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ισπανίας- επιβεβαίωσε ότι δεν μπορεί πλέον να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις μετά τις επιθέσεις του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι επισκευές στην κατεστραμμένη χωρητικότητα θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια.

Σε ερευνητικό σημείωμα με ημερομηνία 22 Μαρτίου, η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για το TTF του δεύτερου τριμήνου του 2026 στα 72 ευρώ/MWh από 63 ευρώ/MWh, προειδοποιώντας ότι η ευρωπαϊκή αποθήκευση θα πρέπει να προσελκύσει φορτία LNG μακριά από ανταγωνιστικούς αγοραστές από την Ασία για να γεμίσει επαρκώς πριν από τον επόμενο χειμώνα.

Ένα δυσμενές σενάριο- στο οποίο οι ροές ενέργειας του Ορμούζ παραμένουν μειωμένες για δέκα εβδομάδες αντί για έξι- θα μπορούσε να ωθήσει τον μέσο όρο του TTF του καλοκαιριού του 2026 πάνω από τα 89 ευρώ/MWh, σύμφωνα με την τράπεζα.

Ένα σοβαρά δυσμενές σενάριο, που ενσωματώνει μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες ζημιές στις υποδομές του Κατάρ, θα μπορούσε να είναι το TTF πάνω από 100 ευρώ/MWh κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Μια δημοσκόπηση αναλυτών ενέργειας που διεξήγαγε η Montel News δίνει ακόμη πιο σαφή στοιχεία για αυτούς τους κινδύνους.

Σε περίπτωση που η Συμφωνία του Ορμούζ παραμείνει σε αναστολή για τρεις μήνες, η σύμβαση TTF με μηνιαία πληρωμή θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 90 ευρώ/MWh, σύμφωνα με την Wood Mackenzie και την Montel Analytics.

Από την πλευρά του, ο Ole Hvalbye, αναλυτής εμπορευμάτων στη σουηδική τράπεζα SEB, προειδοποιεί ότι οι τιμές θα μπορούσαν να κυμανθούν από 115 ευρώ έως 155 ευρώ/MWh σε αυτό το σενάριο, καθώς περίπου 28,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG θα απομακρυνθούν από την παγκόσμια αγορά.

Ένα εξάμηνο κλείσιμο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, θα ωθούσε τον μέσο όρο TTF σε σχεδόν 160 ευρώ/MWh- αυτό που ο Hvalbye περιέγραψε ως «κρίση τύπου 2022 ή χειρότερα»- με τις τιμές να κυμαίνονται ενδεχομένως μεταξύ 145 ευρώ και 240 ευρώ/MWh, και η πλήρωση των αποθεμάτων για τον επόμενο χειμώνα να γίνεται «σχεδόν αδύνατη».

Σημειώνεται πως η TTF έφτασε στα 345 ευρώ/MWh τον Αύγουστο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Euronews