Μήνυση κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου από την Επιτροπή Παιγνίων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Αντώνης Βαρθολομαίος, παρουσίασε την Πέμπτη τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, τονίζοντας πως η Αρχή έχει προβεί σε νομικές ενέργειες σε βάρος influencers και streamers.

Η ΕΕΕΠ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρθολομαίος, έχει προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων κατά 18 influencers.

Κατά τη διάρκεια της 4ης Greek Online Gaming Day, είπε: «ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι οι influencer και οι streamers που διαφημίζουν μη εξουσιοδοτημένους παρόχους».

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι «η αρχή τεκμηρίωσε 18 περιπτώσεις και πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βαρθολομαίος οι πρώτοι 5 από τους 18 στους οποίους υποβλήθηκαν οι μηνύσεις είχαν «623.000 ακολούθους, 456.000 ακολούθους, 435.000 ακολούθους, 422.000 ακολουθούς και 337.000 ακολούθους, αθροιστικά δηλαδή πάνω από 3 εκατομμύρια».

Όπως είπε, μάλιστα, «πολλοί από αυτούς που παρακολουθούσαν αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες να διαφημίζουν παράνομο τζόγο, είναι ανήλικοι».

Ειδικά για το 2025 σημείωσε ότι 900.000 Έλληνες ή το 10,5% του πληθυσμού συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια με τον εκτιμώμενο κύκλο να υπολογίζεται στα 2 δισ. και τα χαμένα έσοδα για το κράτος στα 400 εκατ. ευρώ».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον παράνομο τζόγο

Σημειώνεται πως από τις αρχές Ιουνίου, μέχρι και τις 15 του ίδιου μήνα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και λοιπές διατάξεις».

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Στο πλαίσιο αυτό:

Ενισχύεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες.

Αναβαθμίζεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, στα μέλη του οποίου αποδίδεται αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά τυχερών παιγνίων.

Προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους δήμους, για καταστήματα στα οποία διεξάγεται παράνομος τζόγος.

Θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις προβλέπουν:

Ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Σύσταση νέων οργανικών θέσεων και ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού. Συγκεκριμένα, αυξάνεται σε 110 από 80 σήμερα ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων της Επιτροπής. Από αυτές, οι 70 θέσεις αφορούν διοικητικό προσωπικό και οι υπόλοιπες 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στα τυχερά παιχνίδια.

Δυνατότητα μετάταξης προσωπικού στην ΕΕΕΠ, κατόπιν σχετικής αίτησης και αξιολόγησης από πενταμελή Επιτροπή.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις κανονιστικές της αρμοδιότητες.

Η ΕΕΕΠ χαράσσει την εθνική στρατηγική για το υπεύθυνο παιχνίδι και δύναται να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών –όπως μελέτες, έρευνες και δράσεις– στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την αντιμετώπιση του εθισμού.

Μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας

Κατάρτιση καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων («blacklist»), αποκλεισμός πρόσβασης και έλεγχος ονομάτων χώρου.

Ρύθμιση για τα κατασχεμένα χρήματα παικτών, με αντιμετώπιση του ζητήματος της δέσμευσης ή κατάσχεσης λογαριασμών παικτών από την Α.Α.Δ.Ε.

Διοικητικές κυρώσεις και έλεγχοι

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παρόχους Διαδικτύου και διαφημιζόμενους που σχετίζονται με παράνομη διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων.

Επιβολή κατ’ αποκοπήν προστίμου από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Προσωρινή ανάκληση άδειας έως τρεις μήνες ή οριστική ανάκληση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Οσοι διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτυακών καναλιών –όπως influencers, streamers, digital ad networks, affiliates και διαφημιστές– τιμωρούνται με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ποινικές κυρώσεις