Μέση Ανατολή: Κλείνουν τα χρηματιστήρια Δευτέρα και Τρίτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα κρατήσουν κλειστές τις χρηματιστηριακές αγορές τους τη Δευτέρα και την Τρίτη, έπειτα από τα χτυπήματα που έχουν δεχθεί σε τουριστικούς και στρατιωτικούς στόχους.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή Κεφαλαιαγοράς των ΗΑΕ ενημέρωση, ότι το Χρηματιστήριο του Αμπού Ντάμπι και η Χρηματιστηριακή Αγορά του Ντουμπάι θα παραμείνουν κλειστά στις 2 και 3 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα, όπου κρίνεται απαραίτητο».

Τα δύο χρηματιστήρια των ΗΑΕ συγκαταλέγονται στα πέντε μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Μέσης Ανατολής και φιλοξενούν μερικές από τις πιο αξιόλογες εισηγμένες εταιρείες της περιοχής.

