Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου: Ποιες κατηγορίες αφορά

Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο οι μειώσεις να ξεκινούν από 5% και να διαρκέσουν από δύο έως τέσσερις μήνες.

Το πλαίσιο της πρωτοβουλίας οριστικοποιήθηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη, καθώς και του γενικού γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν οι τελικές κατηγορίες προϊόντων που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία, καθώς και το ποσοστό των μειώσεων που θα εφαρμοστούν από τα τέλη Αυγούστου.

Μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά: Ποιες κατηγορίες αφορά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο θα αφορά ένα ευρύ φάσμα βασικών αγαθών, μεταξύ των οποίων:

νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά)

γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά

ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι

όσπρια

ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες

βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες

καφέ

δημητριακά

σοκολάτες, μπισκότα

αναψυκτικά

απορρυπαντικά

προϊόντα προσωπικής υγιεινής

σχολικά είδη

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα είναι εθελοντική, ενώ οι μειώσεις στις τιμές θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 5%, με στόχο, όπου είναι δυνατόν, να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εποπτεία της εφαρμογής της πρωτοβουλίας θα ασκείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ οι επιμέρους λεπτομέρειες θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

«Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών. Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα - τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή», δήλωσε συγκεκριμένα ο υπουργός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ