Κριστίν Λαγκάρντ: Άφησε να εννοηθεί πως δεν παραιτείται «άμεσα» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, διαμήνυσε σε συναδέλφους της ότι παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της και πως, αν επρόκειτο να αποχωρήσει πρόωρα, θα το μάθαιναν πρώτοι από την ίδια.

Το μήνυμα ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι δεν επίκειται άμεση παραίτηση, παρότι δεν απέκλεισε ρητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον.

Οι διευκρινίσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η Λαγκάρντ θα μπορούσε να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της, ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027. Ένα τέτοιο σενάριο θα άνοιγε εκ νέου τη συζήτηση για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών από την πολιτική εξουσία - ζήτημα που έχει τεθεί και στις ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Σύμφωνα με πηγές, αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξέφρασαν έκπληξη για τη χρονική στιγμή της φημολογίας παραίτησης Λαγκάρντ, δεδομένου ότι απομένει περισσότερο από ένας χρόνος μέχρι τη λήξη της θητείας της, ήτοι τον Οκτώβριο του 2027.

Κριστίν Λαγκάρντ: Ο ρόλος του Μακρόν

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη Γαλλία, όπου ο πρόεδρος της χώρας επιλέγει τον διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας και διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις για τη διαδοχή στην ΕΚΤ. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είτε η Μαρίν Λεπέν είτε ο Ζορντάν Μπαρντελά από την Εθνική Συσπείρωση θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την προεδρία.

Παρά τα σενάρια, κύκλοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι η Λαγκάρντ δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει άμεσα τη θέση της, σε μια περίοδο που η ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι άγραφοι κανόνες για τον διορισμό των έξι μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ ενδέχεται να ευνοούν τον Μακρόν. Η Γαλλία, ως δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, θεωρείται ότι διατηρεί άτυπα μία από τις έξι θέσεις, όπως και η Γερμανία και η Ιταλία.

Επειδή είναι δύσκολο για τη Γαλλία να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία για οκτώ χρόνια, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα επιδιώξει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, όταν λήξει η θητεία του Ιρλανδού Philip Lane τον Μάιο του 2027. Μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε κυβερνητική απόφαση μήνες νωρίτερα και πιθανώς θα άνοιγε τον δρόμο για πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING, Carsten Brzeski, σημείωσε ότι οι διαδοχές των Lane, Λαγκάρντ και της Γερμανίδας Isabel Schnabel ενδέχεται να αποτελέσουν «πακέτο συμφωνίας», λαμβάνοντας υπόψη γαλλικές, γερμανικές και ισπανικές διεκδικήσεις.

Η ίδια η Λαγκάρντ έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι δεν επιθυμούσε εξαρχής πλήρη οκταετή θητεία, λέγοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι αρχικά είχε στο μυαλό της πενταετή παραμονή. Πέρυσι, ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Klaus Schwab, αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει μαζί της το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Προς το παρόν, η ΕΚΤ επιχειρεί να καθησυχάσει τις αγορές. Ωστόσο, η πολιτική διάσταση της διαδοχής -και ο πιθανός ρόλος του Μακρόν- έχουν ήδη μετατρέψει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό θρίλερ εξουσίας.

Με πληροφορίες από Reuters, Politico