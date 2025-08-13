Κορυφαίος οικονομολόγος «βλέπει» επικείμενη ύφεση στις ΗΠΑ: Ποιους τρεις παράγοντες παρακολουθεί

Ο διακεκριμένος οικονομολόγος Μαρκ Ζάντι προειδοποίησε πρόσφατα ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται στο όριο της ύφεσης, παραθέτοντας συγκεκριμένα σημάδια που θα επιβεβαιώσουν την έναρξή της.

Παρότι οι ΗΠΑ δεν πληρούν ακόμη τον τεχνικό ορισμό της ύφεσης, δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης, η αγορά εργασίας εκπέμπει ανησυχητικά μηνύματα.

Σύμφωνα με τον Ζάντι, το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER) βασίζεται κυρίως στα στοιχεία για την απασχόληση για να προσδιορίσει την έναρξη και το τέλος μιας ύφεσης. Η συνεχής μείωση της μισθωτής απασχόλησης για πάνω από έναν μήνα θεωρείται κρίσιμο σημάδι. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πτώση, η αύξηση από τον Μάιο είναι ελάχιστη και οι πρόσφατες αναθεωρήσεις δείχνουν χαμηλότερα νούμερα.

Ανησυχητικό είναι επίσης ότι τον Ιούλιο 2025, το 53% των κλάδων κατέγραψαν μειώσεις θέσεων εργασίας, με εξαίρεση τον τομέα υγείας. Ο Ζάντι τόνισε ότι η ανεργία είναι καθυστερημένος δείκτης και ότι η συρρίκνωση της απασχόλησης μπορεί να γίνει πιο εμφανής το επόμενο διάστημα.

Ο Ζάντι σημείωσε στην ανάρτησή του ότι, ιστορικά, η απάντηση στο ερώτημα τι ακριβώς σημαίνει ύφεση δεν είναι πάντα σαφής μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες. Ωστόσο ανέφερε μερικούς βασικούς παράγοντες:

Μισθωτή απασχόληση

Επίπεδα απασχόλησης

Συνέπεια στη μείωση των θέσεων εργασίας

Κατά τον ίδιο, οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, όπως οι δασμοί και οι περιορισμοί στη μετανάστευση, επιβαρύνουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από Business Insider