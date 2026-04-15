Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε ξεκινά - Έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές

Ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στήριξης για διακοπές, ο «Κοινωνικός Τουρισμός», επιστρέφει και φέτος, με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να αναμένουν την έναρξη της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» από τη ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα διακοπών σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Περίου 300.000 υπολογίζεται πως είναι οι δικαιούχοι που θα λάβουν την επιταγή του κοινωνικού τουρισμού, με την οποία θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα καταλύματα.

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι δικαιούνται έως και 10 με 12 διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσουν τις δέκα, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο και τις δώδεκα -εντελώς δωρεάν- σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και οι δικαιούχοι πρέπει στις αιτήσεις τους να δηλώνουν και τα ωφελούμενα μέλη τους.



