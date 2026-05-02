Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 08:00 το πρωί, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» που αφορά συνταξιούχους, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα, στην ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες που κατέβαλαν την ειδική εισφορά του 1 ευρώ υπέρ του συγκεκριμένου λογαριασμού για το πρόγραμμα, καθώς και σε συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά θα διατεθούν 25.000 vouchers, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Τα κριτήρια του προγράμματος

Όπως εξήγησε η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, τα κριτήρια συμμετοχής είναι ίδια με εκείνα του μεγάλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που αφορά εργαζόμενους και ανέργους, για το οποίο έχουν ήδη προβλεφθεί 300.000 επιταγές. Αξίζει να αναφερθεί πως η προθεσμία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει την Κυριακή στις 23:59, μετά και από δύο παρατάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Αράχωβα, στο πρόγραμμα προβλέπεται προτεραιοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Ξεκαθάρισε, δε, πως οι πολύτεκνοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ χωρίς μοριοδότηση.

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Εισοδηματικά κριτήρια και διανυκτερεύσεις

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, ανέφερε πως παραμένουν ίδια με αυτά του βασικού προγράμματος, ενώ η περίοδος υλοποίησης ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026 και διαρκεί 13 μήνες, έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, με επιδότηση μέσω του voucher. Ωστόσο, προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις.

Ενδεικτικά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λέρος, Χίος, Λέσβος, Σάμος) και στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κως), παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίστοιχα, σε πληγείσες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) και ο Έβρος, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.