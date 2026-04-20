Κοινωνικός Τουρισμός: Από αύριο οι αιτήσεις - Τι ώρα ανοίγει η πλατφόρμα

Από αύριο το πρωί (Τρίτη 21 Απριλίου) ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027.

Υπολογίζεται ότι θα διατεθούν 300.000 vouchers, ενώ η διάρκεια του προγράμματος φέτος αυξάνεται κατά έναν μήνα και φτάνει τους 13 μήνες.

Οι επιταγές μπορούν να ενεργοποιηθούν από τις 18 Μαΐου και εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κατά 25%, ενώ για τα ΑμεΑ είναι δωρεάν.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει -εκτός απροόπτου- το πρωί της Τρίτης και συγκεκριμένα στις 08:00.

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς και πότε μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ από τις 21.04.2026 ώρα 08:00 έως τις 26.04.2026 και ώρα 23:59, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0 στις 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1 & 2 στις 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 3 & 4 στις 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5 & 6 στις 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 7, 8 & 9 στις 25.04.2026

Ανεξαρτήτως ΑΦΜ μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από 26.04.2026.

Κοινωνικός Τουρισμός: Διανυκτερεύσεις και παροχές

Το πρόγραμμα προβλέπει:

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα σε συμβεβλημένα καταλύματα

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Ρόδο και Σάμο

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (πλην Σποράδων)

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων 2026 και του Πάσχα 2027.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο





