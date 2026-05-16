Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα

Στην ΕΡΤ μίλησε το πρωί του Σαββάτου (16/5) η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, σχετικά με το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» και για την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους του προγράμματος της ΔΥΠΑ «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», στον ομώνυμο ιστότοπό της.

Όσον αφορά τα οριστικά αποτελέσματα, η κυρία Χορμόβα εξήγησε πως στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου «θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή ενστάσεων. Θα δοθεί διορία μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ αμέσως μετά, αρχίζουμε την εξέταση των ενστάσεων. Στόχος μας είναι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα».

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Τουρισμού» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πάνε τις διακοπές τους με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών - από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και ώρα 08:00, ξεκίνησε -και- η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων είχε διάρκεια 9 ημερών, καθώς ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των αιτήσεων έχει οριστεί η 13η Μαΐου.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.