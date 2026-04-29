Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων

Εκ νέου παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» φέρεται να αποφασίζει η ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που αναμένεται να ανκοινωθεί, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων πολιτών που θέλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με την ισχύουσα παράταση που έχει δοθεί, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και απόψε, τη 29 Απριλίου, στις 23:59.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα, παράταση για την υποβολή των αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου το βράδυ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2026».

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μεγάλο ενδιαφέρον και προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων

Μόνο την Τρίτη 28 Απριλίου κατατέθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα, ενώ συνολικά, από την έναρξη της διαδικασίας, φαίνεται να ξεπερνούν τις 340.000.

Πολλοί δικαιούχοι και ενδιαφερόμενοι αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την υποβολή, καθώς η πλατφόρμα δεν άντεξε τον αυξημένο όγκο αιτήσεων λόγω του μαζικού ενδιαφέροντος των πολιτών.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, θα διαρκέσει 13 μήνες και θα προσφέρει 300.000 vouchers, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι, μέσω της επιταγής, μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως νησιά του Αιγαίου (Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος), οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται έως 10 και είναι δωρεάν. Ακόμη περισσότερες (έως 12) προσφέρονται δωρεάν σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), με στόχο την ενίσχυση αυτών των περιοχών.

Τέλος, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με μικρή συμμετοχή 25% για τους περισσότερους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν. Επίσης, προβλέπονται αυξημένες επιδοτήσεις σε περιόδους αιχμής όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.