Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Επιβεβαιώθηκε η νέα παράταση - Έως την Κυριακή 3 Μαΐου οι αιτήσεις

Νέα παράταση, η τρίτη κατά σειρά, δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 της ΔΥΠΑ, με τη νέα προθεσμία να λήγει την Κυριακή 3 Μαΐου στις 23:59.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, καθώς το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο μέσα σε μία ημέρα υποβλήθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός έχει πλέον ξεπεράσει τις 340.000.

Η μεγάλη συμμετοχή αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών, αλλά έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα και σοβαρή επιβάρυνση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν καθυστερήσεις και δυσκολίες κατά την ολοκλήρωση της αίτησής τους, καθώς το σύστημα παρουσιάζει διακοπές στη λειτουργία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος επισκέψεων εκλαμβάνεται από το πληροφοριακό σύστημα ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται προσωρινοί μηχανισμοί προστασίας που μπλοκάρουν τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.