Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αυξάνονται οι δικαιούχοι - Ποιους αφορά και πώς θα ενημερωθούν

Αυξάνονται οι δικαιούχοι για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026.

Αφορά χιλιάδες πολίτες που έμειναν εκτός του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της υπηρεσίας, Βασίλης Γεωργιάδη, «κλείδωσε» η αύξηση των δικαιούχων κατά 30.000 επιπλέον ωφελούμενους.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έρχονται 30.000 νέα vouchers

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews, «Newsroom», έπειτα από συνεργασία της ΔΥΠΑ με το υπουργείο Εργασίας και την υπουργό Νίκη Κεραμέως, δρομολογείται αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, ώστε να ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής.

«Από τους 300.000 δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει επιταγή κοινωνικού τουρισμού, θα προστεθούν άλλοι 30.000 συμπολίτες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ενώ θα υπάρξει και σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Η επέκταση του προγράμματος αφορά ουσιαστικά τους πρώτους 30.000 επιλαχόντες, χωρίς να αλλάζουν τα ήδη ανακοινωμένα αποτελέσματα ή η διαδικασία επιλογής.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε χιλιάδες συμβεβλημένα καταλύματα σε όλη τη χώρα, με ειδικές παροχές ανά περιοχή.

Στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Λέρος, η Χίος και η Λέσβος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα το πρόγραμμα καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με το κατάλυμα.

Παράλληλα, όσοι επιλέξουν νησιωτικούς προορισμούς δικαιούνται έκπτωση 25% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ, για το οποίο κατατέθηκαν περίπου 150.000 αιτήσεις, ενώ οι διαθέσιμες επιταγές ανέρχονται σε 70.000.

Όπως είπε, οι ενστάσεις ολοκληρώθηκαν και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την Παρασκευή, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να κάνουν άμεσα χρήση των επιταγών, καθώς η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Έτσι, όσοι επιλέξουν κατασκηνώσεις στη Βόρεια Εύβοια και τη Θεσσαλία θα έχουν τη δυνατότητα παραμονής έως και 30 συνεχόμενων ημερών αντί των 15 ημερών που ισχύουν για την υπόλοιπη χώρα.

Το μέτρο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες των τελευταίων ετών.