Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Ανακοινώθηκε παράταση

Επεκτείνεται για τρείς μήνες, έως 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος και κατ' επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Για φυσικά πρόσωπα

Επιδότηση για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με 3.000€ για ΛΤΠΦ έως 50.000€

Επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με 1.500€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€.

Επιπλέον επιδότηση 1000€ για αγορά αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ.

Για πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον επιδότηση 1000€ για τρία εξαρτώμενα τέκνα και 2.000€ για περισσότερα από τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Επιπλέον 500€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης έως 1.500€ L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).

Eπιδότηση 20% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 700€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.

Επιδότηση 30% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 500€.

Για εταιρείες