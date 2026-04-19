Καύσιμα: Πότε αναμένεται μικρή πτώση στις τιμές

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με τη βενζίνη να έχει ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σε πολλές περιοχές, την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης κινείται λίγο χαμηλότερα, κοντά στο 1,9 ευρώ.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, όπου οι τιμές επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικές εξελίξεις και δηλώσεις που αλλάζουν γρήγορα το κλίμα, όπως η διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ την περασμένη Παρασκευή, για τα οποία έκανε ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισημαίνει στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, η αγορά βρίσκεται σε συνεχή αβεβαιότητα, με τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Καύσιμα: Πότε μπορεί να πέσουν οι τιμές

«Υπάρχει έντονη μεταβλητικότητα, καθώς δηλώσεις και γεγονότα μπορούν να αλλάξουν άμεσα τις διεθνείς τιμές. Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε θετική αντίδραση της αγοράς με την προοπτική ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο το κλείσιμό τους εκ νέου ανέτρεψε τα δεδομένα», σημειώνει.

Η τιμή του πετρελαίου κινείται γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις πιέσεις στις λιανικές τιμές. Παράλληλα, η αβεβαιότητα καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία της αγοράς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπάρχει πιθανότητα αποκλιμάκωσης μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως αναφέρει ο κ. Κιουρτζής, από την Τρίτη αναμένεται μείωση στις τιμές των διυλιστηρίων, η οποία στη συνέχεια θα περάσει στα πρατήρια και τελικά στους καταναλωτές.

Μέχρι τότε, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, όπως την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, που συνεχίζουν να καθορίζουν την πορεία των καυσίμων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ