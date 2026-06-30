Καύσιμα: 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο χάνουν οι καταναλωτές σε παραβατικά πρατήρια

Περίπου 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο εκτιμάται ότι χάνουν οι καταναλωτές σε παραβατικά πρατήρια καυσίμων, όπου οι οδηγοί πληρώνουν για ποσότητες που δεν φτάνουν τελικά στο ρεζερβουάρ τους.

Το πρόβλημα, που πλέον εντοπίζεται κυρίως στην κλοπή στην αντλία και όχι μόνο στο λαθρεμπόριο καυσίμων, παραμένει εκτεταμένο παρά τη βελτίωση που καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι. Στην Αττική, σχεδόν ένας στους τέσσερις ελέγχους έδειξε ελλειμματική παράδοση καυσίμου, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για ευρωπαϊκή αγορά.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Η έρευνα βασίστηκε σε μυστικές δειγματοληψίες σε πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με συνολικά 200 ανεφοδιασμούς αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων.

Από αυτούς, οι 130 έλεγχοι έγιναν στην Αττική και οι 70 στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική, οι ελλειμματικές παραδόσεις περιορίστηκαν στο 23,1% το 2026, από 33,1% το 2025. Αντίστοιχα, οι ανεφοδιασμοί που κινήθηκαν εντός των νόμιμων ή ανεκτών ορίων αυξήθηκαν στο 76,9%, από 66,9% έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρά τη μείωση, τα ευρήματα δείχνουν ότι η παραβατικότητα εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οδηγούς, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω καλοκαιριού και τουριστικής κίνησης.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, εκτός από τη μείωση των ελλειμματικών παραδόσεων, περιορίστηκε και η μεγαλύτερη απόκλιση που εντοπίστηκε από την αναμενόμενη ποσότητα καυσίμου. Το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 14,99%, έναντι 18,2% στην προηγούμενη μέτρηση, στοιχείο που δείχνει ότι οι πιο ακραίες περιπτώσεις έχουν υποχωρήσει, χωρίς όμως να έχουν εξαφανιστεί.

Στη Θεσσαλονίκη η βελτίωση ήταν πιο περιορισμένη. Οι ελλειμματικές παραδόσεις μειώθηκαν στο 18,6%, από 20% το 2025, ενώ οι ανεφοδιασμοί που βρέθηκαν εντός των επιτρεπόμενων ορίων αυξήθηκαν στο 81,4%, από 80%. Ωστόσο, η μέγιστη απόκλιση αυξήθηκε στο 14%, από 12,7% πέρυσι, ένδειξη ότι εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρές παραβάσεις.

Ο ΣΕΕΠΕ αποδίδει την αποκλιμάκωση του φαινομένου στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και στο σφράγισμα 92 πρατηρίων μέσα στο 2025. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Αλιγιζάκης, τόνισε ωστόσο ότι τα ποσοστά παραβατικότητας παραμένουν υψηλά και ζήτησε συνέχιση των ελέγχων, αλλά και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν πλέον περισσότερα εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων πρακτικών, τόσο μέσω μυστικών δειγματοληψιών όσο και μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων από το σύστημα εισροών-εκροών. Το σύστημα αυτό καταγράφει τις ποσότητες καυσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα πρατήρια, ώστε να εντοπίζονται αποκλίσεις που μπορεί να παραπέμπουν σε παραβατική δραστηριότητα.