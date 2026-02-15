Κατώτατος μισθός: Αύξηση από 1η Απριλίου - Συμπαρασύρει 20 επιδόματα

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, κατά τη διάρκεια του 9ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, στάθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου και στα όρια συνταξιοδότησης για το 2027.

Σχετικά με τη διαβούλευση για την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου από την κ. Κεραμέως και να εφαρμοστεί από 1η Απριλίου, εξήγησε πως «αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά καταλαμβάνει και κομμάτι του δημοσίου τομέα, καθώς πλέον ο κατώτατος μισθός έχει σχεδόν εξισωθεί μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Παράλληλα, «συμπαρασύρει περίπου 20 επιδόματα σε αύξηση, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τις τριετίες», αλλά και τις προσαυξήσεις, λόγω προϋπηρεσίας και υπερωριακής απασχόλησης, ξεκαθάρισε.

Τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Παράλληλα, διαβεβαίωσε, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027.

Η κ. Ευθυμίου έκανε λόγο για «το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ της απασχόλησης», σημειώνοντας ότι το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει στο 7,9%. Τόνισε, ότι η κυβερνητική στρατηγική δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της ανεργίας, αλλά στοχεύει στη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Θέλουμε να διευρύνουμε τη συμμετοχή ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό, όπως ευάλωτες ομάδες, νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. «Όταν αναλάβαμε, στην Κεντρική Μακεδονία η ανεργία ήταν 20%, τώρα έχει φτάσει στο 11%». Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι σημαντικό ρόλο στη βελτίωση που επιτελέστηκε διαδραματίζουν τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων, με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε, «οι ωφελούμενοι έχουν ξεπεράσει τις 420.000», ενώ μόνο στην Κεντρική Μακεδονία υλοποιείται σημαντικό μέρος αυτών των δράσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο επενδύει στην παραμονή των μεγαλύτερων ηλικιών στην αγορά εργασίας, μέσω του προγράμματος 55+, και ότι «από τις συνολικές θέσεις του προγράμματος, 5.000 θέσεις ήταν στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη».

Στην ίδια κατεύθυνση , όπως είπε, κινούνται και οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, με την πρόσφατη 8η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη να χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, καθώς «ήρθαν πάνω από χίλιες προεγγραφές», επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τόσο από επιχειρήσεις όσο και από εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ