Καθαρά Δευτέρα: Είναι επίσημη αργία; Τι ισχύει για τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα

Συχνή είναι η ερώτηση για το εάν η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί επίσημη αργία ή όχι.

Τις ημέρες που θεωρούνται νομικά ή άτυπα εορταστικές, αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται, αλλά και αρκετοί αυτοί που μεταβαίνουν σε επιχειρήσεις και κλάδους που λειτουργούν.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση, ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή εργασίας από την πλευρά των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Καθαρά Δευτέρα: Είναι επίσημη αργία;

Από νομική άποψη, η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις γενικές επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα αρτοποιεία που εκείνη την ημέρα προμηθεύουν το καταναλωτικό κοινό με την παραδοσιακή λαγάνα.

Συνεπώς αν οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, είναι ημερομίσθιοι, τότε τους οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), ενώ αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.

Σε πολλούς κλάδους ισχύουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις που θεωρούν την Καθαρά Δευτέρα αργία και επιτρέπεται η εργασία με ειδικές ρυθμίσεις (πχ. εργαζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές, δημοσιογράφοι, τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης, οδηγοί φορτηγών, πρατήρια καυσίμων, εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό, κλπ).

Επίσης, ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από ειδική διάταξη νόμου, διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Εάν λοιπόν οι εργαζόμενοι μισθωτοί στις επιχειρήσεις αυτές δεν εργασθούν, τότε δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους, προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους.

Να σημειωθεί πως, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, και εργαζόμενοι στο Δημόσιο παρέχουν εργασία (όπως, δημόσια νοσοκομεία, πυροσβεστική, σώματα ασφαλείας, μέρος των υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ) ειδικά όταν αυτή σχετίζεται άμεσα με τις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας, όπως αυτές που πραγματοποιούν οι Δήμοι, σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ