Καθαρά Δευτέρα 2026: Πόσο κοστίζουν τα θαλασσινά - Ακριβότερο το τραπέζι φέτος

Με την Καθαρά Δευτέρα να σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, τα σαρακοστιανά έχουν ήδη την τιμητική τους στην αγορά.

Οι τιμές στα θαλασσινά, για το παραδοσιακό τραπέζι, καταγράφουν αυξήσεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το σημείο αγοράς- από τη Βαρβάκειο μέχρι τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία- αλλά και ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται περίπου στο 15% με 16% σε σχέση με πέρσι.

Ενδεικτικά, τα θράψαλα, το μικρό αγαπημένο καλαμαράκι, από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%.

Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται και σε άλλα βασικά προϊόντα του σαρακοστιανού τραπεζιού, όπως το καλαμάρι που από 18,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει τα 22,80 ευρώ.

Η γαρίδα αντίστοιχα από 12 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ.

Καθαρά Δευτέρα: Μια κινητή γιορτή

Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα, με διάφορα έθιμα και αποτελεί κατ'έθιμο αργία.

Συνηθίζεται πανελλαδικά να τρώγεται λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα, ταραμάς, χαλβάς, θαλασσινά, ελιές και φασολάδα χωρίς λάδι.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή γιορτή, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα.

Συγκεκριμένα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της 7ης εβδομάδας, δηλαδή 48 μέρες πριν το Ελληνορθόδοξο Πάσχα και προφανώς πάντοτε ημέρα Δευτέρα.

Την ημέρα αυτή ξεκινάει η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των Αποκριών. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονται» πνευματικά και σωματικά.

Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα.