Κατάρρευση του χρυσού: Η μεγαλύτερη πτώση εδώ και πάνω από μια δεκαετία

Η θεαματική άνοδος του χρυσού που είχε οδηγήσει το πολύτιμο μέταλλο σε ιστορικά υψηλά έλαβε απότομα τέλος, με τις τιμές να σημειώνουν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2013. Η αναταραχή στις αγορές επηρέασε άμεσα και τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών, προκαλώντας έντονη μεταβλητότητα στον κλάδο.

Την Τρίτη, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 6,3%, στα 4.082,03 δολάρια η ουγγιά, μετά το ρεκόρ των 4.381,21 δολαρίων της Δευτέρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) κατέγραψαν πτώση 5,7%, κλείνοντας στα 4.087,70 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απώλεια από τον Απρίλιο του 2013. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα: το ασήμι υποχώρησε κατά 7% και η πλατίνα κατά 5%.

Η διόρθωση ήρθε έπειτα από εβδομάδες έντονων αγορών που είχαν οδηγήσει τον χρυσό σε υψηλά επίπεδα. Από τις αρχές του 2025, η τιμή του έχει καταγράψει άνοδο άνω του 50%, ξεπερνώντας ακόμη και τις περιόδους έντονης μεταβλητότητας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, την κρίση του 2008 και την πανδημία του Covid-19.

Οι αναλυτές αποδίδουν την πτώση σε ρευστοποιήσεις κερδών και σε αναθέρμανση των προσδοκιών αποκλιμάκωσης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ενόψει της επικείμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου καθιστά τα πολύτιμα μέταλλα ακριβότερα για διεθνείς επενδυτές, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Πρόσθετη πίεση ασκήθηκε και από την πτώση της φυσικής ζήτησης στην Ινδία, δεύτερη μεγαλύτερη αγορά χρυσού παγκοσμίως, μετά το τέλος του φεστιβάλ Diwali, το οποίο παραδοσιακά ενισχύει τις αγορές κοσμημάτων και ράβδων.

Παρά την προσωρινή ανάκαμψη της Τετάρτης —όπου ο χρυσός κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά, στα 4.141,48 δολάρια η ουγγιά— οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης, μετά από μήνες ακραίας ανόδου που «έσπασε» κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ.