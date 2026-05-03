Καταναλωτικό δάνειο: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο - Παράδειγμα εφαρμογής

Νομοσχέδι του υπουργείο Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε σχετικά ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναμένεται να βάλει τέλος στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου.

Απώτερος σκοπός, όπως έκανε γνωστό η δημόσια τηλεόραση, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης να φέρει μεγαλύτερη προστασία για πολίτες με καταναλωτικό δάνειο χωρίς εγγυήσεις.

Καταναλωτικό δάνειο: Τι δήλωσε για τα Πανωτόκια ο υπουργός Ανάπτυξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι «σκοπός είναι, αυτός που θα παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί (…) Θα μπει ένα πλαφόν που θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση και θα κυμαίνεται από 30 -50% παραπάνω από αρχικό κεφάλαιο».

Η ΕΡΤ, μάλιστα, παρουσίασε και ένα παράδειγμα εφαρμογής του νέου νομοσχεδίου: με το νέο πλαίσιο για καταναλωτικό 15.000 ευρώ, αν ισχύσει πλαφόν 40%, ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να έχει καταβάλει έως στο τέλος της περιόδου περισσότερα από 19.500 ευρώ, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υπαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του.

Στο τέλος Μαρτίου το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανέρχονταν σε 8,5 δισ. ευρώ. Με επιτόκια που κυμαίνονται από 8 έως και 15% η αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου που έχει «κοκκινίσει» καθίσταται σήμερα σχεδόν απαγορευτική για τους καταναλωτές.

Το α΄ τρίμηνο του έτους, 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ. (πηγή Ένωση Ελληνικών Τραπεζών).

Καταναλωτικό δάνειο: Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Στη σχετική κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές των πολιτών με αυτές. Τόνισε ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα ''ψιλά γράμματα'', αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που θεωρώ ότι δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους» ανέφερε.