Καλοκαιρινή άδεια 2026: Τι έχει αλλάξει φέτος - Τα δικαιώματα των εργαζομένων

Αλλαγές ισχύουν πλέον στη διαδικασία χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων, με βασική διαφοροποίηση τους κανόνες που αφορούν την κατάτμησή της.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η κανονική άδεια πρέπει κατά κανόνα να χορηγείται σε συνεχόμενες ημέρες. Η δυνατότητα να «σπάσει» σε περισσότερα τμήματα εξακολουθεί να υπάρχει, ωστόσο πλέον μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του εργαζομένου και με τη συναίνεση του εργοδότη.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι ο εργοδότης δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει μονομερώς σε κατάτμηση της άδειας επικαλούμενος αυξημένες ανάγκες ή φόρτο εργασίας της επιχείρησης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

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Παράλληλα, ακόμη και όταν η άδεια χορηγείται τμηματικά, ο νόμος προβλέπει ότι ένα τουλάχιστον μέρος της πρέπει να είναι συνεχόμενο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο ή έξι εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειάς του μόνο σε μικρά τμήματα των δύο, τριών ή τεσσάρων ημερών. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία περίοδος συνεχόμενης άδειας που να καλύπτει το ελάχιστο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στην εργατική νομοθεσία, η μόνη ουσιαστική αλλαγή αφορά τη διαδικασία κατάτμησης της άδειας. Η δυνατότητα λήψης της σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα παραμένει, αλλά πλέον απαιτείται έγγραφη πρωτοβουλία του εργαζομένου και όχι απόφαση του εργοδότη.

Ο Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, μίλησε στην ΕΡΤ σχετικά με τις αλλαγές στην καλοκαιρινή άδεια: «Το μόνο που έχει αλλάξει στις άδειες, είναι ότι όταν ένας εργαζόμενος θέλει να την πάρει τμηματικά, δηλαδή να έχει κάνει κατάτμηση, θα πρέπει να έχει κάνει γραπτή αίτηση. Δεν χορηγείται μονομερώς από τον εργοδότη, και μία από τις περιόδους κατάτμησης, θα πρέπει να έχει μία εβδομάδα εργάσιμη σε ημέρες».

«Το δεύτερο πολύ σημαντικό που έχει αλλάξει, είναι ότι όποιος ζητήσει την άδεια, πρέπει σε δύο μήνες να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Το τρίτο σημαντικό είναι ότι πρέπει να χορηγηθεί (εννοεί την άδεια), στο μισό προσωπικό, από την 1η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου» συμπλήρωσε ο εργατολόγος.

Κατέληξε σχετικά: «σε κάθε περίπτωση η άδεια πρέπει να χορηγηθεί έως και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους».