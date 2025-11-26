Ιστορική συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Οι ανακοινώσεις Κεραμέως

Τη συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, ανακοινώνει η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Σε κοινή συνέντευξή τους, η υπουργός και οι παραγωγικοί φορείς ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας), ΕΣΣΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), παρουσιάζουν τους βασικούς άξονες της ιστορικής κοινωνικής συμφωνίας, που ανοίγει τον δρόμο για επαναφορά και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται.

Με την οριστικοποίηση των μέτρων αναμένεται να παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, αρχής γενομένης από το 2026.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός τόνισε, ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, υπογραμμίζοντας, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία μετά από πολλούς μήνες ουσιαστικού διαλόγου έγινε πράξη.

«Για τους εργαζόμενους σημαίνει αύξηση μισθών, εργασιακή ασφάλεια», σημειώνει η κ. Κεραμέως, που εξήγησε, πως η συμφωνία δεν αποτελεί μονομερή απόφαση της κυβέρνησης, αλλά αποτέλεσμα διαλόγου με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.



Σήμερα έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από ΣΣΕ και λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, συνέχισε η υπουργός Εργασίας και προσθέτει, πως το κείμενο της συμφωνίας δίνει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς.

Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων: Τι προβλέπει, οι βασικοί άξονες

Η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε και εξήγησε τους τρεις βασικούς άξονες που πλαισιώνουν τη συμφωνία. Πρόκειται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, για πιο εύκολη επέκταση ΣΣΕ, πλήρη προστασία των εργαζομένων και έπειτα από τη λήξη των ΣΣΕ, επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών, όπως και καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ.

Η συμφωνία προβλέπει:

Ευκολότερη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων,

Πλήρη και συνεχή προστασία των εργαζομένων, ακόμη και μετά τη λήξη μιας σύμβασης,

Επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης εργασιακών διαφορών.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις;

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε, ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που διασφαλίζει αυξημένες παροχές και καλύτερους μισθούς για τους εργαζομένους, ενώ προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον λειτουργίας. Τι σημαίνει η νέα συμφωνία για τις επιχειρήσεις; Σημαίνει ένα σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, ενώ βασικό θέμα αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο οι συλλογικές συμβάσεις θα μπορούν όχι μόνο να συνάπτονται ευκολότερα, αλλά και να επεκτείνονται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαρκή προστασία των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη μιας σύμβασης.



