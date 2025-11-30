IRIS: Υποχρεωτικό από αύριο για όλες τις επιχειρήσεις - Τι αλλάζει

Από αύριο, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες, όπως έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ.

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Business to Consumer (Επιχείρηση σε καταναλωτή, B2C) συναλλαγές και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση POS, ταμειακών συστημάτων και φορολογικής διοίκησης, ενώ παράλληλα ενσωματώθηκαν οι τεχνολογικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τις «instant payments».

IRIS: Τι αλλάζει για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Με την καθιέρωση του IRIS, οι καταναλωτές θα κάνουν πιο εύκολα και πιο άμεσα τις αγορές τους. Όσο για τις επιχειρήσεις, οι κανονισμοί αυστηροποιούνται περαιτέρω, καθώς εάν δεν δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, POS ή μέσω QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις.

Στόχος της ΑΑΔΕ, είναι κάθε είσπραξη πληρωμής που πραγματοποιείται, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

IRIS: Τα όρια των συναλλαγών

Τα όρια για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών και προς επαγγελματίες παραμένουν προς το παρόν στα 500 ευρώ ημερησίως (και έως 1.000 ευρώ ως μέγιστο όριο). Από τον Ιανουάριο του 2026 προβλέπεται αύξηση στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως.

Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση αποδοχής IRIS προβλέπονται πρόστιμα, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και τον πληθυσμό της περιοχής. Ωστόσο, η πρώτη περίοδος εφαρμογής θα είναι μεταβατική, με έμφαση στις συστάσεις σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων.

Η ισχύς του μέτρου μετατέθηκε για την 1η Δεκεμβρίου, αντί της 31ης Οκτωβρίου, ώστε όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, «να δοθεί χρόνος προσαρμογής και να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή».

Το μέτρο αποτελεί μέρος της ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης για τη μεσαία τάξη, το δημογραφικό και την ενίσχυση της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ