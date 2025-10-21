IRIS: Υποχρεωτικό από 1η Νοεμβρίου και στα e-shops

Υποχρεωτική σε όλα τα καταστήματα, αναλογικά και ψηφιακά, θα γίνει από την 1η Νοεμβρίου η πληρωμή μέσω IRIS, είτε μέσω POS, είτε μέσω QR κωδικού για εφαρμογές τραπεζών, καθώς η μη συμμόρφωση στο μέτρο θα επιφέρει και το ανάλογο πρόστιμο.

Την 1η Νοεμβρίου οι πληρωμές μέσω IRIS θα γίνουν υποχρεωτικές σε όλη το λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, τις «αλυσίδες», ακόμη και τα e-shops.

Οι συναλλαγές μέσω IRIS θα πραγματοποιούνται άμεσα και χωρίς κόστος προμήθειας, με την ΑΑΔΕ να ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, ενώ όπως ειπώθηκε, θα προβλέπεται και η επιβολή αντίστοιχου προστίμου για τους όποιους παραβάτες του επιχειρηματικού κλάδου.

IRIS: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Όλες οι πληρωμές μέσω IRIS ή mobile banking θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω POS συνδεδεμένου με την ΑΑΔΕ.

Όσοι επιχειρηματίες δεν συμμορφωθούν, θα αντιμετωπίζουν:

10.000 ευρώ πρόστιμο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ πρόστιμο για διπλογραφικά

Για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή μη τουριστικά νησιά, προβλέπεται έκπτωση 50%.

IRIS: Ποιους αφορά το μέτρο

Η νέα νομοθεσία, που εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προβλέπει ότι κάθε πληρωμή μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω POS, συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ.

Κάθε άλλη μορφή πληρωμής θα θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Αφορά κυρίως λιανεμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν απευθείας μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση.