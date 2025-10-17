IRIS: Από 1η Νοεμβρίου έρχονται πρόστιμα έως και 20.000€

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, το σύστημα IRIS περνά στη νέα του φάση, με υποχρεωτική χρήση POS για όλες τις επιχειρήσεις – φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα – και με τσουχτερά πρόστιμα για όσους παρακάμπτουν τη διαδικασία.

Η ρύθμιση, που εντάσσεται στο νέο νομοσχέδιο για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, στοχεύει σε πιο γρήγορες, ασφαλείς και διαφανείς συναλλαγές, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή και ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα των πληρωμών.

Το IRIS επιτρέπει άμεσες μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, χωρίς χρήση κάρτας, μέσα από το mobile banking κάθε τράπεζας. Οι συναλλαγές εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, με χρήση QR κωδικού ή τηλεφωνικού αριθμού.

Όρια συναλλαγών

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B)

Μέγιστο ημερήσιο όριο: 1.000 ευρώ

Οι P2P συναλλαγές παραμένουν δωρεάν, ενώ στις P2B εφαρμόζεται μικρή προμήθεια υπέρ του επαγγελματία.

Αυστηρά πρόστιμα για παραβάτες

Όλες οι πληρωμές μέσω IRIS ή mobile banking θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω POS συνδεδεμένου με την ΑΑΔΕ.

Όσοι επιχειρηματίες δεν συμμορφωθούν, θα αντιμετωπίζουν:

10.000 ευρώ πρόστιμο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ πρόστιμο για διπλογραφικά

Για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή μη τουριστικά νησιά, προβλέπεται έκπτωση 50%.

Τι αλλάζει από το 2026

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για P2P συναλλαγές αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ το μηνιαίο φτάνει τις 5.000 ευρώ. Για τις επαγγελματικές πληρωμές (P2B), το ανώτατο όριο ανεβαίνει στις 31.000 ευρώ.

Παράλληλα, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, το IRIS θα συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, επιτρέποντας διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων σε κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και οι σκανδιναβικές χώρες.

Η ΔΙΑΣ, που διαχειρίζεται το σύστημα, προβλέπει θεαματική αύξηση συμμετοχών: από τις 8.000 επιχειρήσεις σήμερα, ο αριθμός αναμένεται να πολλαπλασιαστεί έως το τέλος του 2025. Το IRIS ήδη αριθμεί 3,8 εκατομμύρια χρήστες και 565.000 επαγγελματίες.

Το 2025 καταγράφηκαν 68 εκατομμύρια συναλλαγές, έναντι μόλις 787.000 το 2020, επιβεβαιώνοντας ότι το IRIS εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα του νέου ψηφιακού εμπορίου στην Ελλάδα.