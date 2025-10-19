IRIS: Αλλάζει το τοπίο στις συναλλαγές με επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου

Όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα υποχρεούνται από 1η Νοεμβρίου να δέχονται IRIS πληρωμές, είτε μέσω POS, είτε μέσω QR κωδικού για εφαρμογές τραπεζών.

Οι συναλλαγές μέσω IRIS θα πραγματοποιούνται άμεσα και χωρίς κόστος προμήθειας, με την ΑΑΔΕ να ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Viva Wallet), επιτρέπει άμεσες πληρωμές 24/7/365 μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος TIPS (TARGET Instant Payment Settlement). Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, με άμεση πίστωση και ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη. Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες: Το IRIS Person to Person (P2P) που είναι άμεσες μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα, χωρίς χρέωση, το IRIS Person to Business (P2B), που αφορά πληρωμές σε επαγγελματίες – χαμηλή προμήθεια, χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη και το IRIS Commerce, που αφορά πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού.

Η πληρωμή γίνεται ως εξής: Ο καταναλωτής επιλέγει IRIS payments στο eShop ή στο κατάστημα, σκανάρει τον QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του, επιβεβαιώνει με βιομετρικά στοιχεία ή PIN και η πληρωμή ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα και επιστρέφει αυτόματα στο site ή την εφαρμογή του εμπόρου.

Τα όρια στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS:

Έως 500 ευρώ/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

Έως 500 ευρώ/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)

Συνολικό ημερήσιο όριο: 1.000 ευρώ

Οι συναλλαγές P2P είναι δωρεάν, ενώ για τις P2B προβλέπεται χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία.

IRIS: POS υποχρεωτικά για κάθε επαγγελματική συναλλαγή

Η νέα νομοθεσία, που εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προβλέπει ότι κάθε πληρωμή μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω POS, συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ.

Κάθε άλλη μορφή πληρωμής θα θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Αφορά κυρίως λιανεμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν απευθείας μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση.

IRIS: Πρόστιμα για τους παραβάτες

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός τουριστικών περιοχών.

Το IRIS μπαίνει σε «νέα εποχή» – Αλλαγές σε τρεις φάσεις