Ιράν: «Βουτιά» στις τιμές πετρελαίου μετά τα σενάρια συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα θέσει τις βάσεις για έναν τερματισμό της σύγκρουσης και θα ανοίξει τον δρόμο για 30ήμερες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί.

Την ίδια ώρα, η τιμή του Brent έπεσε κάτω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει τα 108 δολάρια.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σενάρια συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Η ένταση στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες είχε οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις τιμές ενέργειας, καθώς και σε ανησυχίες για πιθανές διακοπές στην τροφοδοσία.

Παρότι έχουν προηγηθεί κατά καιρούς ανακοινώσεις για κατάπαυση του πυρός και διπλωματική πρόοδο, οι αγορές εμφανίζονται συγκρατημένες, καθώς τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να λάβουν απαντήσεις από το Ιράν μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ενώ παράλληλα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κινούνται ανοδικά, αντανακλώντας την προσδοκία αποκλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από BBC