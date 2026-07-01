Ηλεκτρονικές αγορές: Τι αλλάζει από σήμερα στις παραγγελίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, στις ηλεκτρονικές παραγγελίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο που θα επηρεάσει εκατομμύρια καταναλωτές αφορά αγορές συνολικής αξίας έως 150 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή

«Ξεκινάει λοιπόν προσωρινώς αυτός ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανά κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, για 2 ίδια είδη ή για 3, για 4 ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνει 3€ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε τρία για μπλουζάκια και τρία για τα αξεσουάρ, σύνολο 6€. Οτιδήποτε, αρκεί να είναι στην ίδια δασμολογική κλάση. Ανά κατηγορία προϊόντος λοιπόν» εξήγησε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια παραγγελία, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού, στα 9 ή 12 ευρώ και ούτω καθεξής.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του νέου μέτρου:

Από 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Παραδείγματα:

Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται: